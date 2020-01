Toto nesedí na zmenkách z pohľadu znalkyne v oblasti účtovníctva: Kočner sa nezdržal a pustil sa do odborníčky

Zmenky, ktorých vyplatenie na súde požadoval v súčasnosti obžalovaný podnikateľ Marian Kočner, neboli riadne evidované v účtovných uzávierkach jeho spoločností Inkasný servis a Správa a inkaso zmeniek, ani v účtovníctve spoločnosti Markíza - Slovakia, ktorá bola pôvodne žalovanou stranou.

Pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku to uviedla znalkyňa Lenka Balkovičová, ktorá skúmala účtovníctvo predmetných firiem z obdobia rokov 2002 až 2015. Zároveň uviedla, že podľa zákona by sa takéto dokumenty mali uvádzať v účtovných uzávierkach spoločností alebo v ich prílohách. „Ak si vymáham určitú sumu, mala by som to mať v evidencii, aby to bolo overiteľné,“ skonštatovala znalkyňa, ktorá momentálne pôsobí aj ako primátorka mesta Zvolen.

Vysoká hodnota zmeniek by sa podľa Balkovičovej zásadne prejavila v účtovníctve spoločností, v skúmaných uzávierkach však záznamy o zmenkách nenašla. Minimálne Markíza pritom podľa znalkyne zvykla evidovať potenciálne výdavky spojené so súdnymi spormi, v ktorých bola účastníkom. Pred súdom v minulosti vypovedalo viacero vedúcich predstaviteľov Markízy s tým, že o existencii zmeniek, ktoré vystavil jej bývalý riaditeľ Pavol Rusko,

Obžalovaný Marian Kočner v reakcii na výpoveď znalkyne uviedol, že v minulosti bola spojená s politickou stranou SaS a momentálne so stranou Za ľudí. „,“ povedal. Pavol Rusko, ktorý sa v poobedňajších hodinách dostavil na pojednávanie, zopakoval, že existenciu zmeniek do účtovníctva Markízy neuviedol zámerne. „Bolo to pred dvadsiatimi rokmi, bola taká doba,“ povedal a dodal, že v tom období musel riešiť iné problémy, o ktorých bude hovoriť inokedy. Pojednávanie v kauze údajného falšovania zmeniek za desiatky miliónov eur pokračuje 10. februára výsluchom ďalších znalcov.