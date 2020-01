Grécky futbalista je na smiech všetkým: Chcel byť frajerom, je za babráka

Miesto slávy hanba! Grécky futbalista Anastasios Chatzigiovanni (22) chcel byť frajerom, teraz sa mu ale smeje celý svet.

Hráč Panathinaikosu mal v súboji proti Larisse možnosť kopať pokutový kop. A to hneď dvakrát v rozpätí troch minút. Prvú penaltu bezpečne premenil. Keď o pár minút rozhodca nariadil proti Larisse druhú penaltu, rozbehnutý Chatzigiovanni si vzal loptu. Grék sa rozhodol napodobniť "dloubák" Antonína Panenku z finále ME v roku 1976. Ako to však celé skončilo? Pozrite si video.

Video z penalty od 1:50 min