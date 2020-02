Turistku zrazil v metre vlak, prišla o obe nohy: Jeden detail jej zachránil život

Keď prišla mladá žena na dovolenku, ani len netušila, ako kruto sa s ňou osud zahrá.

Austrálčanka Visaya Hoffie (23) mala šťastie v obrovskom nešťastí. Počas výletu v New Yorku ju v metre zrazil vlak, keď nadránom spadla do koľajiska. Po tele úbohej ženy prešlo sedem vozňov, informuje britský denník The Sun.

Visayu museli urýchlene previezť do nemocnice, kde ju čakala okamžitá operácia. Bolo nutné amputovať jej obe dolné končatiny, aby mohli pacientke zachrániť život. Mladá umelkyňa zrážku prežila len zázrakom, no veľkú zásluhu na tom nesie jej oblečenie, ktoré si vybrala na párty, konkrétne ružový top. Dievča nehybne ležalo v koľajisku, keď o 20 minút išiel ďalší vlak, vodič si však všimol jej ružový top a okamžite vlak zastavil a privolal pomoc. Ďalšiu zrážku by už Visaya neprežila.

Podľa maminých slov aj napriek tomu, že prišla jej dcéra o nohy a utrpela početné zranenia hlavy a chrbtice, jej vyhliadky na uzdravenie sú pozitívne a už sa nevie dočkať, kedy bude mať svoje dieťa z nemocnice doma.