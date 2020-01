Slovák naložil ženám, ktoré si hľadajú frajera: Človek s vami zabije hodiny, a potom sa dozvie toto

Nemá to jednoduché. Nájsť si životného partnera je, zdá sa, čím ďalej tým zložitejšie.

Sociálne siete a internetové zoznamky síce naoko ponúkajú nekonečné možnosti na zoznámenie sa, no realita je omnoho zložitejšia. Stále viac ľudí bojuje s tým, že si aj tak nevie nájsť toho správneho partnera pre život. Prečítajte si skúsenosti muža, ktorý sa o ne podelil na Priznaniach Piešťancov na Facebooku.

"Čím ďalej tým viac mám nervy na to ženské zmýšľanie. Človek s vami zabije desiatky hodín písaním si, všetko je ok, často máme podobné zmýšľanie, životný štýl, srandujeme... A zrazu, keď vám dáme najavo, že sa chceme s vami osobne stretnúť, ísť na rande za cieľom bližšieho spoznávania sa a, samozrejme, vzťahu, tak začnete cúvať, vymýšľať si primitívne, detinské, stupidné, nelogické a nevierohodné výhovorky typu: Som unavená, pracovne vyťažená, musím ísť so psom von, mám pohreb škrečka, a podobne. Alebo napíšete takú kravinu, že "veď sa možno niekedy niekde stretneme.

Nie nikdy sa nestretneme, pokiaľ si to nedohodneme. My vás predsa nevoláme voziť betón! Voláme vás na čaj, na kávu, do reštaurácie, na prechádzku... Oddýchnuť si, takže to, že ste unavené, je už fakt bezpredmetné. Navyše, celý život budete niekde robiť, čiže to by ste nemohli s týmto prístupom nikdy nikde ísť a nikdy mať priateľa.

Ďalšia podstatná vec. Veľa z vás tvrdí, že sa radšej zoznámi vonku akoby ste si mali vypisovať. Tak prečo teda nejdete s nami von? Prečo si takto se*ete do huby? Človek by vám dal prvé aj posledné, podporoval by vás, varil vám, hýčkal vás, a vy jediné, čo viete, je hľadať cesty, ako sa niečo nedá? A namiesto toho, aby ste tú lásku mali, tak trávite čas zdieľaním citátov o láske so smutnými emotikonami. Začnite používať aj ten mozog, nie iba filter na úpravu fotiek."