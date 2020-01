Český premiér v súvislosti s koronavírusom dvíha varovný prst: Babiš chce lepšie opatrenia na letiskách

Český premiér Andrej Babiš v pondelok po rokovaní bezpečnostnej rady štátu vyhlásil, že v súvislosti so šírením nového koronavírusu by chcel lepšie opatrenia na letiskách. Informoval o tom spravodajský server Novinky cz.

"(Pasová kontrola) by sa pasažierov mala pýtať, či nie sú z danej (rizikovej) oblasti. Bolo by, samozrejme, možné kontrolovať všetkých pasažierov z Číny," uviedol Babiš s tým, že hygiena jeho názor zatiaľ nezdieľa. Babiš by si podľa svojich slov predstavoval zavedenie podobných opatrení ako pred rokmi v prípade vtáčej chrípky.

Na možných pacientov s podozrením na nakazenie novým koronavírusom sa podľa spravodajského servera pripravuje aj pražská Nemocnica na Bulovke. "Potenciálni pacienti s potvrdenou nákazou koronavírusom podliehajú respiračnému izolačnému režimu. Boli by umiestnení na samostatné izby, na ktoré by mal prístup len ošetrujúci personál vybavený špeciálnymi pomôckami - plášťom, rukavicami, respiračnou maskou, čiapkou a (ochrannými) okuliarmi," uviedla Kristýna Herrmannová z Kliniky infekčných, parazitárnych a tropických chorôb Nemocnice na Bulovke.

Nový koronavírus 2019-nCoV, podobný pôvodcovi ochorenia SARS, spôsobuje zápal pľúc a prenáša sa z človeka na človeka. Jeho inkubačná doba je v priemere desať dní; najkratšia registrovaná doba bola len jeden deň a najdlhšia 14 dní.