Spor medzi dopravcami pre dohodu s ministerstvom: UNAS trvajú na svojich požiadavkách, opäť hrozia štrajkom

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) sa na nedeľňajšom (26.1.) mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia rozhodla ukončiť akúkoľvek spoluprácu so Združením cestných dopravcov SR (Česmad).

UNAS zároveň očakáva od Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR do pondelka 16.00 h odpoveď na návrhy zliav na mýte a od Ministerstva financií SR spracovanie predloženého návrhu na zmenu dane z motorových vozidiel. V opačnom prípade hrozí únia štrajkom, informovala UNAS vo vyhlásení zaslanom médiám.

"Únia sa dištancuje od akýchkoľvek vyhlásení a podpisov zmlúv s Ministerstvom financií a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktoré odsúhlasil a podpísal Česmad Slovakia. Od dnešného dňa jedná Únia autodopravcov Slovenska samostatne," uviedli dopravcovia v reakcii na zmierlivejší postoj zástupcov združenia Česmad k návrhom na zľavy z mýtneho a cestnej dane pre domácich dopravcov ponúknuté v minulom týždni MDV. Podľa ministerstva dopravy sú požiadavky UNAS nesplniteľné a Slovensko by sa podľa ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd) schválením tohto návrhu dostalo aj do rozporu s európskymi pravidlami.

Česmad v stredu (22.1.) prijal návrh rezortu financií na úpravu dane z motorových vozidiel. Ten spočíva v zrušení malusov na vozidlá, ktoré majú viac ako 13 rokov. Aj autá, ktoré sú najstaršieho dáta, by tak mali mať minimálne nárok na 20-percentnú zľavu. Združenie je zároveň pripravené prijať návrh rezortu dopravy na zľavy zo sadzieb mýta od prvého kilometra. Na konci roka by sa malo spočítať, do ktorej zľavy kamión patrí, a podľa toho sa spätne aplikuje zľava od prvého kilometra.