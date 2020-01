Nenechali si to ujsť! Manželia Monika Hilmerová a Jaro Bekr sa prišli aj tento rok zabaviť na prestížny Ples v opere. A keďže sú obaja s umeleckej brandže, boli sme zvedaví, či umelecké gény podedili po svojich rodičoch aj ich dve ratolesti. A hoci sa charizmatická herečka ako hrdá mama pochválila šikovnosťou svojich detí, priznala, že nad smerom, akým sa vyberú predsa len ešte visí otáznik. Vyzerá to však tak, že ten visí aj nad otázkou ďalšieho prírastku do rodiny! Herečkina reakcia stojí za to!