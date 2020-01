Gólová prestrelka vo Zvolene, Nitra víťazne s outsiderom tabuľky

Hokejisti Nitry zvíťazili v nedeľňajšom zápase 44. kola Tipsport Ligy na ľade Liptovského Mikuláša 2:0.

Nitrania nastúpili na duel s vedomím, že z predchádzajúcich šiestich zápasov päťkrát prehrali a že proti poslednému mužstvu súťaže potrebujú bodovať naplno. Liptáci sa pred domácim publikom naopak snažili oživiť čoraz menej reálnu možnosť, že sa im podarí odraziť sa od dna a budú môcť nastúpiť ešte aj v nadstavbovej časti.

Pozícia v tabuľke obom tímom zväzovala ruky a to sa prejavilo aj v samotnom zápase. Nitrania boli výraznejší, no nepúšťali sa do bezhlavého útočenia. Domáci bránili a čakali na rýchle protiútoky. Liptáci sa mohli dostať do vedenia v 28. minúte, keď brankár Nagy musel zasiahnuť proti pokusu Richarda Hunu a vzápätí aj proti Kriškovi. Nitra napokon rozhodla duel vo svoj prospech až v úplnom závere. V 54. minúte poslal Kerbashian ideálnu prihrávku Bučekovi a ten sám pred Romančíkom nezaváhal. Dve sekundy pred záverečnou sirénou ešte pridal poistku Čaládi. Nekompromisné rozhodnutie trénera Guľu: Procházka si môže hľadať nový klub, v Plzni končí

Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili v divokom nedeľnom zápase 44. kola Tipsport Ligy na vlastnom ľade nad MAC Újbuda 8:6.



Hostia otvorili skóre už v 2. minúte, keď sa v presilovej hre presadil Langkow. Domáca odpoveď na seba nenechala dlho čakať, už o minútu neskôr vyrovnal Tibenský. Mužstvá pokračovali v ofenzívnom predstavení, možnosti Corrina či Langkowa sa ešte neujali, ale v 15. minúte už opäť viedla Újbuda. V neprehľadnej situácii v domácom bránkovisku sa najlepšie zorientoval Langkow a pridal svoj druhý zásah v zápase. Zvolen stihol vyrovnať do prestávky vďaka presilovkovému gólu Corrina. V súboji o 2. miesto v tabuľke sa tešili Barani: Košice natiahli šnúru prehier Úvodnú vážnu šancu druhej tretiny si vypracoval HKM, Halama však v samostatnom úniku neprekonal Halásza. Hosťujúci brankár kapituloval v 26. minúte, keď z dorážky skóroval Mikúš. V polovici stretnutia sa Újbuda dotiahla na 3:3 zásluhou Sofrona. Zvolenské prečíslenie dvoch proti jednému nevyužili Mráz s Kelemenom a prišiel trest na opačnej strane, v 34. minúte skompletizoval hetrik Langkow a prinavrátil náskok MAC. O ďalšiu minútu však znova platil nerozhodný stav, na 4:4 upravil Parks.

Gólová prestrelka pokračovala aj v treťom dejstve. V 42. minúte dali domáci dva góly zásluhou Mráza a Betkera, no už o minútu neskôr zase dvakrát inkasovali. Hollého prekonali Pitt i Strech a opäť sa začínalo odznova, tentoraz svietilo na ukazovateli 6:6. Zvolen stihol rozhodnúť v riadnom hracom čase, v 55. minúte dosiahol víťazný zásah McPherson. Na toto už Újbuda nenašla odpoveď a na konci pridal poistku do prázdnej bránky svojím druhým gólom v zápase Mráz.

HC '05 iClinic Banská Bystrica - HC Košice 2:1 po sam. nájazdoch (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 48. J. Brejčák (Lamper, Nemčík), rozhod. sam. nájazd Hickmott - 36. J. Sukeľ (Faith, Koch)

HC Slovan Bratislava - DVTK Miškovec 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Góly: 26. St. Pierre (Bondra, Šedivý), 28. Sloboda (Petráš, Urbánek) - 4. Dudás (Galanisz, Ross)

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Góly: 54. Buček (Kerbashian, Kubka), 60. Čaládi (Csányi, M. Versteeg)

HK Dukla Trenčín - HC Mikron Nové Zámky 2:1 pp (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Góly: 48. Hecl (Valach, Paukovček), 65. Paukovček (Alderson, Mikyska) - 56. Hatala (Drtina)

HKM Zvolen – MAC Újbuda 8:6 (2:2, 2:2, 4:2)

Góly: 3. Tibenský (McPherson), 20. Corrin (Betker), 26. Mikúš (Špirko, Corrin), 35. Parks, 42. Mráz (Thompson), 42. Betker (Kelemen), 55. Mcpherson (Corrin, Trotter), 60. Mráz - 2. Langkow (Macaulay, Carlisle), 15. Langkow (Orban, Bodó), 30. Sofron (Strech), 34. Langkow, 43. Pitt, 43. Strech (Sofron, Klempa).

HK Dukla Ingema Michalovce - HK Poprad 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Góly: 10. Korhonen (Lalancette, Ventelä), 48. Šimun (Chalupa, Farkaš) – 4. Paločko (Bjalončík)