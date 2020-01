Kauza hlučnej Karloveskej radiály pokračuje: Obyvatelia protestujú! Bude samospráva merať decibely?

Odmietajú žiť v hluku! Rekonštrukciu Karloveskej radiály spočiatku sprevádzali problémy, nakoniec sa ju predsa len podarilo spojazdniť.

Zdá sa však, že nie podľa predstáv obyvateľov žijúcich v jej tesnej blízkosti, ktorým nadmerný hluk spôsobuje vrásky na čele a rozhodli sa proti nemu bojovať. Okrem petície, ktorú podpísalo vyše 120 ľudí, v piatok zvolali aj stretnutie v blízkosti radiály. Nový Čas zisťoval, čo spôsobuje obyvateľom Karlovky najväčšie starosti a ako chce situáciu riešiť mesto.

Nechcú to nechať bez odozvy! O napätej situácii v Karlovej Vsi Nový Čas informoval minulý týždeň, keď sa obyvatelia žijúci v bezprostrednej blízkosti radiály začali sťažovať na neznesiteľný hluk. Rozhodli sa teda spísať petíciu, aby tak dali najavo svoj nepokoj. „Je to hrozné. Komunikoval som so všetkými možnými inštitúciami, nech mi povedia stanovisko k tomuto fatálnemu skutku, ktorý sme zistili,“ povedal hlavný iniciátor petície proti hluku Miloš B.

Vibračné zvuky sa nešíria vzduchom, takže ľudia stojaci na zastávke, či bývajúci na spodných poschodiach si túto skutočnosť ani nemusia všimnúť. Zvuk sa prenáša cez celú konštrukciu betónového podlažia, pričom všetky tieto konštrukcie sú určitým spôsobom spojené, ak nie sú kvalitne odizolované. „Odborníci, ktorí sa zaoberajú vibračnou akustikou, mi potvrdili, že práve fatálne konštrukčné rezonovanie koľajového prejazdu alebo trate môže vznikať na najvyšších poschodiach,“ hovorí nahnevaný muž.