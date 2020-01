Čaputová poslala Kiskovi nekompromisný odkaz: Ak budeš obžalovaný, premiérom nebudeš!

Prezidentka Zuzana Čaputová to svojmu predchodcovi v paláci povedala jasne.

Ak líder strany Za ľudí Andrej Kiska bude chcieť byť po voľbách premiérom, nemôže voči nemu pokračovať trestné stíhanie. Práve strana exprezidenta sa totiž podľa najnovšieho prieskumu agentúry Focus prepracovala na líderskú pozíciu opozičného bloku a z Kisku sa tak stal ich hlavný adept na post predsedu vlády.

Šéfa Za ľudí obvinil vyšetrovateľ v decembri za daňovú kauzu jeho firmy KTAG. Kiska mal počas svojej predvolebnej kampane na prezidenta v rokoch 2013 a 2014 ako konateľ firmy nechať zaúčtovať do nákladov jeho výdavky na kampaň, ktoré podľa polície nemohol. Podľa súčasnej hlavy štátu Zuzany Čaputovej ak bude jeho stíhanie pokračovať či postúpi do ďalšieho procesného štádia aj v čase zostavovania vlády, s jej poverením na funkciu premiéra sa môže rozlúčiť. „Nepovažovala by som to za vhodné z hľadiska toho, že je dôležité budovať dôveru verejnosti vo vládu a vo všetky inštitúcie, pretože žijeme v kríze dôvery. Nemyslím si, že v prípade, ak by to postúpilo do ďalšieho štádia, napr. do štádia obžaloby, že by som menovala akúkoľvek osobu do pozície premiéra,“ vysvetlila Čaputová v markizáckej relácii Na telo.

Kotlebu vo vláde by akceptovala

Prezidentka dodala, že by neprihliadla ani na argumenty Kisku, ktorý tvrdí, že stíhanie voči nemu je vykonštruované a je osobnou pomstou Roberta Fica za to, že ho odmietol vymenovať za ústavného sudcu. „Ja nie som v tejto ani v iných kauzách žalobcom ani sudcom. Keď sa budem rozhodovať v danom čase, či budem čeliť faktu, že bude podaná obžaloba, je to pre mňa dôležitá informácia,“ zdôvodnila hlava štátu. Dodala tiež, že v prípade, že by vyhrali voľby kotlebovci, vstúpila by s nimi do rokovania, keďže si ctí vôľu ľudu. „Neznamená to samozrejme aj poverovanie vlády,“ doplnila Čaputová s tým, že ak by nebola iná možnosť, vymenovala by aj vládu súčasťou ktorej by bola extrémistická ĽSNS.

Postavila sa za platné právo

Tomáš Koziak, politológ

Prezidentka dala jednoznačné stanovisko, že ak bude Andrej Kiska trestne stíhaný, tak mu to poverenie odovzdať nemôže. On nemôže nič iné urobiť, len sa podľa toho zariadiť a bude to musieť akceptovať. Ale to je práca orgánov činných v trestnom konaní, ako to skončí. Je druhá vec, aké je pozadie toho podania, ktoré sa proti Kiskovi vedie, či to je alebo nie je politická záležitosť. Ale prezidentka zaujala jasný postoj, ktorý vychádza z toho, že ona rešpektuje platné právo a tým nemôže nič iné urobiť.

Posilňujú menšie strany

Grigorij Mesežnikov, politický analytik

Je tam isté posilnenie tých menších strán čo majú pod 5 % ako Dobrá voľba, Most či MKS. Dlho to vyzeralo, že nemajú šancu, ale teraz to už vyzerá inak. Záležať bude na tom, aká bude volebná účasť lebo veľa strán je na hranici zvoliteľnosti a je to lotéria, ako to dopadne. Posilnilo sa OĽaNO aj Za Ľudí, ktoré sa už dostáva viac dopredu pred PS/Spolu. Veľa voličov sa bude rozhodovať na poslednú chvíľu. Vidieť je tiež to, že snaha Smeru posilniť svoju podporu agresívnymi útokmi na opozíciu nezaberá.