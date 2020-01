Chrípka zatvára škôlky a školy: Kedy máte nárok na ošetrovné

Chorobnosť je na vzostupe! Počet Slovákov s ochoreniami dýchacích ciest minulý týždeň vzrástol o 15 percent.

Aj škôlok a škôl, ktoré majú tzv. chrípkové prázdniny, pribudlo. Na čo máte nárok, keď musíte s dieťaťom ostať doma? Aké vysoké ošetrovné vám patrí?

Najviac chorých je medzi najmladšími. Úrad verejného zdravotníctva v piatok informoval, že na stotisíc detí do päť rokov pripadá 5 287 prípadov ochorenia dýchacích ciest. Rodičia, ktorí platia odvody a musia s chorými deťmi ostať doma, majú nárok na ošetrovné. „Nárok na ošetrovné trvá najviac desať kalendárnych dní. Samotná potreba ošetrovania môže trvať aj dlhšie, ale už bez nároku na dávku,“ pripomína hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Dieťa nemusí byť choré, aby ste si mohli uplatniť nárok na dávku. Legitímnym dôvodom je aj starostlivosť o dieťa do 10 rokov, ktorému hygiena zatvorila materskú alebo základnú školu. Chrípkové prázdniny má 77 škôlok a škôl. „Nárok na ošetrovné by vznikol len vtedy, ak by bola škola uzavretá na základe rozhodnutia riaditeľa školy, resp. iným príslušným orgánom a rodič by predložil takéto rozhodnutie o zatvorení školy,“ dodáva poisťovňa. Sociálna poisťovňa vlani vyplatila takmer 178-tisíc dávok tohto druhu. Priemerné ošetrovné za 10 dní dosiahlo 112 eur.

Vývoj chorobnosti

minulý týždeň lekári nahlásili 52 166 akútnych respiračných ochorení (ARO)

chorobnosť oproti predchádzajúcemu týždňu stúpla o 15,1 %

z regionálneho hľadiska bola najvyššia v Košickom a najnižšia v Trenčianskom kraji

z hľadiska veku bolo najviac chorých medzi deťmi do 5 rokov (5 287 prípadov na 100-tisíc osôb)

chrípku alebo jej podobné ochorenie lekári diagnostikovali v 4 958 prípadoch

chrípková chorobnosť z týždňa na týždeň stúpla o 36,7 %

z regionálneho hľadiska bola najvyššia v Nitrianskom, najnižšia v Bratislavskom kraji

z hľadiska veku bolo najviac chorých medzi 15 – 19-ročnými (525 prípadov na 100-tisíc osôb)

vyučovanie prerušili v 50 materských, 25 základných a 2 stredných školách

Tri možné dôvody

- osobne a celodenne ošetrujete choré dieťa, manžela (manželku), rodiča alebo svokra

- staráte sa o zdravé dieťa do 10 rokov, pretože škôlku alebo školu zavreli na základe rozhodnutia (najmä tzv. chrípkové prázdniny), alebo

- nemôžete sa starať o dieťa do 10 rokov, lebo ste ochoreli, alebo vás hospitalizovali

Pozor!

Počas polročných prázdnin nemáte nárok na ošetrovné.

Podmienky nároku

- musíte mať nemocenské poistenie, alebo byť v ochrannej lehote

Zamestnanec

- je poistený automaticky

- nesmie mať príjem z pracovnoprávneho vzťahu, ktorý mu umožnil získať nárok na ošetrovné

Živnostník

- či je poistený, závisí od výšky príjmov, ktoré priznal - musí mať riadne a včas zaplatené odvody

Výška dávky a dĺžka výplaty

- ošetrovné na deň tvorí 55 % denného základu poistenca

- denný základ zamestnanca je jeho priemerná denná mzda v rozhodujúcom období

- rozhodujúce obdobie je zväčša predchádzajúci kalendárny rok

- pri výpočte sa vychádza z príjmu do 2-násobku priemernej mzdy v SR (teraz do 2 026 €)

- ošetrovné vám patrí najviac za 10 dní

Bude to až 14 dní

V roku 2021 sa obdobie ošetrovného predĺži na 14 kalendárnych dní. Okruh ošetrovaných sa zasa rozšíri o ďalšie osoby. „Okrem detí a rodičov sa budú môcť navzájom ošetrovať aj vnuci a starí rodičia a rovnako sa budú môcť navzájom ošetrovať aj súrodenci,“ dodáva Sociálna poisťovňa.