Počasie ako na hojdačke: V troch krajoch majú napadnúť desiatky centimetrov snehu!

Tohtoročný január na Skalnatom Plese bol teplý rovnako ako v Hurbanove. Ako sa zdá, pani Zima si robí, čo chce, nuž a ďalšie prekvapenie nás čaká už od utorka. Dočkáme sa snehovej nádielky aj na juhu Slovenska?

Počasie posledných dní je charakteristické výraznou inverziou. Kým v dolinách sme mali hmlisté počasie sprevádzané poľadovicami, na horách bolo krásne slnečné počasie, čo si vychutnali najmä milovníci zimných športov. Už čoskoro sa však charakter počasia zmení a nad naše územie sa dostane studený front.

„Postupne prinesie na viaceré miesta výdatné zrážky, ktoré budú prevažne snehové,“ uvádza portál imeteo s tým, že zmenu môžeme čakať od utorka a pokračovať by mala aj v stredu. „Za tieto dva dni môže napadnúť od 10 do 30 centimetrov snehu. Nový sneh sa očakáva najmä v Žilinskom, Banskobystrickom a v Prešovskom kraji,“ píše na svojich stránkach portál.

Pre obyvateľov zvyšku Slovenska to so snehovou nádielkou nebude vyzerať tak dramaticky. „Očakávajú sa zrážky vo forme dažďa alebo dažďa so snehom najmä na juhovýchode,“ dopĺňajú informácie a dodávajú, že aj tam, kde Perinbaba pocukruje krajinu, sneh sa nemusí udržať veľmi dlho. Od štvrtka nás totiž čaká opäť oteplenie.

Počasie na najbližšie dni

Pondelok - Oblačno až zamračené a hmlisto, -1 až 4 °C

Utorok - Oblačno až zamračené, hmlisto, -2 až 3 °C

Streda - Oblačno až zamračené, sneženie, -1 až 4 °C

Štvrtok - Veľká oblačnosť, 0 až -5 °C

Piatok - Oblačno až zamračené 0 až 5 °C