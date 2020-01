Boj Igora Kmeťa s váhou: Chcel by dať dole 7 kíl, no museli by zrušiť víkend

Začarovaný kruh! Spevák Igor Kmeťo (61) sa dal na zdravú výživu, a ako sám hovorí, chcel by schudnúť.

Zároveň však líder Kmeťobandu priznáva, že mu to ide veľmi ťažko. Aj keď v týždni sa krotí a snaží sa jesť zdravo, cez víkend to „doženie“.

Igor Kmeťo sa dal do boja s kilami. Ten je však náročný a dlhý. „Každý deň mi vozia stravu v krabičkách, chcel by som schudnúť, ale nejde mi to. Jem tak cez týždeň, ale potom príde víkend, keď hýrime a prežierame sa. Váha sa mi pohybuje kilo-dve hore-dole,“ prezradil svoju „chudnúcu“ taktiku líder Kmeťobandu, ktorý momentálne váži 93 kíl. Rapídne však zhadzovať nechce.

„Chcel by som dať dole tak 6-7 kíl, robím to kvôli bruchu. Musím mať nejakú postavu, plecia, ruky. V mojom veku byť príliš chudý a malý, to by ma každý fackal,“ hovorí so smiechom spevák, ktorý nezanedbáva ani pohyb. „Každé ráno robím strečing a urobím 150 aj 200 kľukov. Voľakedy som hrával futbal, ale bolia ma kolená. A v lete chodím veľa na bicykli,“ popísal svoju športovú aktivitu. Najviac mu však dávajú zabrať domáce dobroty. „U nás sa varí každý deň. Moja manželka sa vie kontrolovať, ale ja nie. Cez Vianoce sme mali doma 350 koláčikov pre 5 rodín a všetko sa zbaštilo,“ nabonzoval Kmeťo s úsmevom.