Heribanová nechala nazrieť do svojho milostného života: Otvorene o rozvode aj novom mužovi

Vykročila do nového života. Moderátorka Alena Heribanová (64) sa po šesťročnom pôsobení vo Viedni vrátila na Slovensko.

Ako šéfka Slovenského inštitútu skončila a do života jej prišla zaujímavá pracovná ponuka, ktorá sa jej len ťažko odmietala. Napriek tomu, že musela odštartovať svoj život po rozvode s Jozefom Heribanom (66) od začiatku, vôbec sa nesťažuje. Má nové bývanie, chlapa, ale aj hodnoty a vízie, ktoré si usporiadala na svojich cestách po svete.

Alena srší húževnatosťou a nevyčerpateľnou energiou, ktorá ju stále ženie vpred. Po návrate na Slovensko sa stala jednou z moderátoriek tretieho kanála verejnoprávnej televízie, z čoho má obrovskú radosť . „Veľmi sa teším a nemala som ani veľa času na rozmyslenie, všetko sa to zbehlo veľmi rýchlo,“ priznala Heribanová pre Nový Čas Nedeľa.

Nový začiatok po rozvode

Takmer po 40 rokoch sa Alena rozviedla s manželom Jozefom. Aj keď to bolo podľa nej veľmi ťažké obdobie, nič neľutuje. ,,Bolo to veľmi ťažké obdobie a myslím si, že sme ho obaja zvládli so cťou. Zostali sme priatelia. Dokázali sme si všetko vysvetliť a dospieť k rozhodnutiu, že každý pôjdeme svojou cestou. Dcéry boli vydaté, boli už matkami. Mali sme pocit, že teraz si môžeme dovoliť dať v živote novú šancu. Myslím si, že obaja sme si našli nový modus vivendi - spôsob spolunažívania - a som tomu rada,“ priznala moderátorka, ktorá si musela zariadiť nový život.

„Žiadny rozchod nie je ľahký, najmä keď ste s partnerom prežili krásne roky rodinného života plné lásky. Po rozchode prišli mesiace prebdených nocí a riešenia nového domova, nových životných istôt. Nášmu rozhodnutiu predchádzal dlhodobý proces, nebolo unáhlené,“ povedala Alena, ktorá je už šťastná po boku nového partnera, nemeckého podnikateľa Konrada. „Vážime si veľmi jeden druhého a tešíme sa z jednoduchého, tichého šťastia, ktoré nás spája a ktoré prežívajú ľudia v našom zrelom veku."

Spoznala samu seba

„Často, keď sa mi niečo smutné v živote udialo, rozmýšľala som, prečo je to tak. Postupne som prichádzala na to, že sa mi smola prilepila na päty v súvislosti s mojím správaním sa k druhým, k sebe samej, s chybami, ktorých som sa dopustila. Moje prehry ma vždy akosi poučili a nasmerovali na ďalšiu cestu. Veľakrát som nerozumela veciam, ktoré sa mi v živote dejú. Veľa odpovedí som nachádzala na cestách po svete. Bola som v Nepále, prešla pešo stovky kilometrov, spávala aj v mrazoch v stane, meditovala, hovorila s ľuďmi, veľa som sa o nich dozvedela, ale predovšetkým o sebe. Minulý rok som bola na Sibíri aj na šamanských rituáloch,“ prezradila moderátorka, pre ktorú to bola zaujímavá skúsenosť. „Všetko, čo som videla a zažila, mi otvorilo nové poznanie.“