Herečka Vlastina Svátková doma tŕpne: Manžel má poruchu, na bielizeň mu nemôže ani siahnuť

Musí byť stále v strehu! Herečka Vlastina Svátková (37) si s manželom, filmovým producentom Jiřím Kounickým (39), užije svoje. Ako prezradila, jej manžel si až chorobne potrpí nielen na svoju bielizeň, ale napríklad aj na usporiadanie vecí v chladničke či kvety v byte...

Vlastina Svátková sa pred štyrmi rokmi vydala za filmového producenta Jiřího Kou­nického, s ktorým má dvojročného synčeka Matyáša a spolu vychovávajú aj Adama a Kryštofa, ktorých má herečka z predošlého manželstva. Doma to však nie je vždy veselé a občas lietajú poriadne iskry. Hlava rodiny je totiž veľký puntičkár. „Má obsedantno-kompulzívnu poruchu. Napríklad nemôžem siahať na jeho bielizeň, on si ju musí prať sám, lebo má na to svoj systém, ako si ju zavesiť,“ prezradila v Show Jana Krausa herečka, ktorá tŕpne aj v kuchyni.

„Riešili sme aj chladničku, že to má nejaký celosvetovo daný systém, čo kam patrí. Tak som si urobila vlastnú poličku, a tak si to tam pchám, ako chcem a on si robí tie svoje systémy,“ popísala ďalšiu „nástražnú mínu“ Vlastina, ktorá musela brzdiť aj svoju záľubu v rastlinách. „Mám veľmi rada všade kvety a kompromis je, že polovice tých kvetov sa zbavím. Povedal, že mu berú vzduch a nemôže dýchať,“ prezradila na svojho, no najmä svojského manžela herečka.