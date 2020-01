Fialková po nevydarených pretekoch vyšla s pravdou von: Som už unavená!

Slovenská biatlonistka Paulína Fialková (27) zavŕšila svoje pôsobenie na podujatí 6. kola Svetového pohára 13. priečkou v pretekoch s hromadným štartom.

V slovinskej Pokljuke finišovala v nedeľu s odstupom 1:37,9 minúty na víťaznú Švédku Hannu Öbergovú. Druhá skončila s odstupom 6,5 sekundy Talianka Lisa Vittozziová, na treťom mieste dobehla Francúzka Anais Bescondová s mankom 27,6 s.

Fialková v nenáročných podmienkach netrafila na prvej streľbe v ľahu svoj druhý výstrel. Na druhej položke si tiež pripísala jedno zaváhanie. Na prvej streľbe v stoji vyčistila všetky terče a pokúsila sa zabojovať aspoň o prvú desiatku. Lenže na poslednej položke opäť raz minula a celkovo mala na konte tri trestné okruhy.

"Preteky boli ťažké. Dnes som si pred nimi myslela, že sa budem cítiť lepšie. Vďakabohu, že ma podržali lyže aspoň trošku a zvládla som bežať.Trať bola dobrá, bolo to trošku mokrejšie, ale sklzné a rýchle.povedala pre TASR Paulína Fialková.

Slovinskí organizátori tento rok zmenili trate, pridali technickejšie úseky a ostrý zjazd, s čím sa P. Fialková ťažšie vyrovnávala: "Celkovo mi tu tie trate vôbec nesedia, no to nie je výhovorka. Nemôžu mi sedieť trate úplne všade, neviem zhodnotiť, prečo to tak je. Ešte v Ruhpoldingu som sa cítila super, ale tu to nešlo."

Paulínu Fialkovú teraz čaká krátka pauza a potom sústredenie v rakúskom Obertilliachu. Tam bude ladiť formu pred februárovými MS, zmenu v streleckom tréningu neplánuje: "Všetko smeruje k majstrovstvám sveta, verím, že tam ešte zaberiem. Čo sa týka streleckej prípravy, nemám pocit, že by bolo vhodné teraz meniť niečo,čo je zaužívané celý rok, niekoľko rokov. Ak sa bude pracovať na rýchlosti streľby, tak určite až od jari a určite až vtedy, keď budem strieľať nuly."





Svetový pohár v biatlone - 6. kolo v slovinskej Pokljuke:

Preteky s hromadným štartom - ženy (12,5 km):

1. Hanna Öbergová (Švéd.) 34:14,4 min (1 trestný okruh), 2. Lisa Vittozziová (Tal.) +6,5 s (0), 3. Anais Bescondová (Fr.) +27,6 (0), 4. Monika Hojniszová-Staregová (Poľ.) +37,5 (1), 5. Justine Braisazová (Fr.) +44,1 (3), 6. Marte Olsbuová Röiselandová (Nór.) +48,4 (3), 7. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) +59,9 (1), 8. Ingrid Landmark Tandrevoldová (Nór.) +1:09,0 min (2), 9. Dorothea Wiererová (Tal.) +1:09,6 (3), 10. Markéta Davidová (ČR) +1:22,5 (2), ... 13. Paulína FIALKOVÁ (SR) +1:37,9 (3)

Poradie SP (po 13 z 24 pretekov):

1. Tiril Eckhoffová (Nór.) 524 bodov, 2. Wiererová 509, 3. Öbergová 456, 4. Denise Herrmannová (Nem.) 419, 5. Julia Simonová (Fr.) 385, 6. Tandrevoldová 384, ... 9. P. FIALKOVÁ 353, 65. Ivona FIALKOVÁ (SR) 24

Poradie v pretekoch s hromadným štartom (po 3 zo 6):

1. Kaisa Mäkaräinenová (Fín.) 132 bodov, 2. Wiererová 129, 3. Eckhoffová 114, ... 14. P. FIALKOVÁ 76