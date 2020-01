Vyše 300 malých lyžiarov si pod Tatrami užilo Svetový deň snehu: Aj tí najpomalší si vybojova li medailu

Snehovej nádielky je túto sezónu veľmi poskromne a ani cez víkend ho nepribudlo.

V najnižšie položenom podtatranskom lyžiarskom stredisku Kubašok sa napriek tomu konalo stretnutie detských a mládežníckych lyžiarov. Dôvodom bol Svetový deň snehu. Na svahu bola naozaj dobrá zábava až do západu slnka, ktoré celý deň krásne svietilo. Do Spišského Bystrého cez víkend prišlo vyše 300 detí, aby si zašportovali a zabavili sa na snehu. Kuriozitou bola rodina zo Starej Ľubovne, ktorá si odniesla hneď niekoľko medailí. Mama Monika (44) obsadila druhé miesto, otec Robo (46) tretie, dcéra Bianka (13) druhé a syn Boris (9) prvé miesto. Súčet ich časov bol rovnaký ako čas posledného pretekára.

„Sme taká športová rodina a sme tu už štvrtýkrát. Nie je to však o pretekaní, aj keď postaviť sa na debnu poteší. Stále je to o pekných zážitkoch, výbornej zábave a skvelej atmosfére. Z rodiny som bol najhorší, mám to však ako darček k narodeninám, ktoré som teraz mal,“ prezradil nám Robo. Najpočetnejšiu kategóriu tvorili deti mladšie ako osem rokov. Štartovalo ich 93 a víťazkou sa stala Lujza Levarská. Úplne najrýchlejší čas mal Ján Mareček a domov si odniesol rovno tri víťazné poháre. „Ja som tu doma a tento svah dobre poznám, lebo sme tu ako žiaci trénovali. No dnes sme sa sem prišli zabaviť,“ povedal Janko.

Svetový deň snehu

„Je to už po siedmykrát, čo sa tu stretávame k príležitosti Svetového dňa snehu, ktorý pred deviatimi rokmi vyhlásila medzinárodná lyžiarska federácia FIS. V 45 krajinách sveta dnes organizátori pritiahli ľudí a hlavne deti niekam na sneh. Hlavná myšlienka je zvýšiť záujem o snežné športy a aj takto rozhýbať deti a mladých ľudí,“ povedala hlavná organizátorka Vierka Kundisová (47). „My tu máme teraz tristo pretekárov a viac ako polovica je neregistrovaných. Prišli sem z celého východného Slovenska zabaviť sa a zasúťažiť si. Každý bol víťaz a dostal v cieli medailu a tričko. No a tí úplne najlepší dostali ešte aj trofejový pohár,“ dodala.