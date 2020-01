Zlá správa pre cestujúcich: Bratislavské letisko zavrú na jedenásť dní! Termín je už jasný

Uzavrú brány! Situácia, ktorá môže skomplikovať leteckú dopravu hrozí hlavnému mestu o 3 mesice.

Rozsiahlu rekonštrukciu, ktorú najväčšie medzinárodné letisko vykonáva postupne už štvrtý rok, čaká náročná fáza, kvôli ktorej museli pracovníci pristúpiť k radikálnemu riešeniu. Obnova vzletovo-pristávacích dráh (04-22 a dráha 13-31) ochromí prepravu na 11 dní, počas ktorých neodletí ani nepriletí žiadne lietadlo. Nový Čas zisťoval, ako na situáciu zareagovali letecké spoločnosti, ktorých sa uzávera dotkne najviac.

Letecká preprava v dnešnej dobe je mimoriadne obľúbená a zároveň patrí medzi najkomofortnejšiu, ak sa človek chystá na ďalekú cestu. V hlavnom meste však letisko koncom apríla zatvorí svoje brány na 11 dní. Dôvodom má byť rekonštrukcia vzletovo-pristávacích dráh, ktoré boli naposledy rekonštruované v 80. rokoch minulého storočia a majú životnosť približne 30 rokov. „V období od 21. apríla do 1. mája sa plánuje rekonštruovať časť dráhy, kde sa obe vzletovo-pristávacie dráhy križujú,“ vysvetlila hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková dôvod kompletného uzavretia letiskových brán. „V prevádzke ostanú iba heliporty a odbavovacia plocha,“ dodala Ševčíková.

Samotná rekonštrukcia prebehne v troch etapách, pričom počas prípravných prác budú ešte lety k dispozícii. „Od 13. do 20. apríla budú prebiehať prípravné práce na vzletovo-pristávacej dráhe 04-22, ktorých súčasťou bude aj búranie cementovo-betónových dosiek,“ prezradila Ševčíková, podľa ktorej sa riadna prevádzka letiska spustí 1. mája po 18. hodine, kedy je už naplánovaný prvý let do Moskvy. Nový Čas zisťoval, ako na situáciu s uzavretými bránami letiska zareagovali letecké spoločnosti s pravidelnými letmi. Podľa slov generálneho riaditeľa Letiska M. R. Štefánika Jozefa Pjedinca boli spoločnosti o plánovanej uzávere informované s predstihom. „Z tohto dôvodu neponúkajú počas daných 11 dní z Bratislavy žiadne lety,“ uzavrel Pojedinec.

Letisko M. r. štefánika

- Nadmorská výška:133 m

- Dátum otvorenia: 1951

- je najväčším medzinárodným letiskom na Slovensku

- nachádza sa približne 9 km od centra mesta

Ako prebehne rekonštrukcia

- Začiatok: 21. apríla o 10.00

- Koniec: 1. mája o 18.00

- Miesto: dráha 04-22 a dráha 13-31

- Čo sa udeje: búracie práce, odvoz cementovo-betónového krytu, rezanie dosiek, kladenie nového cementovo-betónového krytu, osádzanie nového osvetlenia,nástrek denného značenia