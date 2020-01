Holandské médiá v tom majú jasno: Boženík čoskoro hráčom Feyenoordu

Je to len otázka hodín! Róbert Boženík (20) mení dres. Po žilinskom si oblečie oveľa slávnejší – prestupuje do Feyenoordu Rotterdam. Mladý slovenský reprezentant by mal s 15-násobným holandským majstrom podpísať čoskoro zmluvu.

Médiá z krajiny tulipánov informujú, že prvá zimná posila do 3. tímu Eredivisie príde za 4,6 milióna eur. „Nehovorím o číslach. Nemyslím si, že sme ponúkali viac ako Hamburg. Máme limit a ten sme neprekročili. Boženíka sme sledovali dlhšie a vedeli sme, že by k nám rád išiel,“ povedal pre nemecký Morgenpost športový riaditeľ Feyenoordu Frank Arnesen. „Je to na dobrej ceste,“ citoval trénera Dicka Advocaata denník Telegraaf. O mladého žilinského útočníka sa najviac zaujímal CSKA Moskva, FC Janov a nemecký druholigový Hamburger SV. Boženík po zmene agenta nakoniec uprednostnil popredný holandský klub, za ktorý kedysi hrával aj legendárny Johan Cruyff. Rodák z Terchovej už opustil Žilinu, ktorá sa pripravuje v Emirátoch. V Rotterdame čaká na podpis zmluvy. Debutovať by mohol v sobotu proti Emmenu.