Šokojúce slová na adresu bojovníka Procházku: V Amerike veľkú kariéru neurobí!

Šéf druhej najväčšej zápasníckej organizácie Bellator šokoval svojim vyjadrením, keď na adresu najlepšieho českého zápasníka MMA Jiřího Procházku (27) povedal, že v UFC veľkú kariéru neurobí.

V januári tohto roku Procházka oznámil, že odchádza z japonskej organizácie Rizin a mieri medzi najlepšiu svetovú elitu do UFC. V Japonsku sa mu podarilo vybojovať majstrovský titul v poloťažkej váhe (do 93kg) a tiež natiahnuť sériu výhier na číslo 10. Ako uvádza český web zo sveta MMA, hoci mu mnohí v Amerike predpovedajú sľubnú kariéru, šéf Bellatoru má iný názor.

"Prajem Jiřímu len to najlepšie. Nemôžem o ňom povedať nič zlé, je to dobrý bojovník. Ale podľa môjho názoru, máme v Bellatore naozaj silnú konkurenciu v poloťažkej váhe a nemyslím, že by si s našimi chlapcami poradil. Je tu Phil Davis, Ryan Bader či Gegard Musaši, ktorý môže zápasiť vo 205 librách (93kg)." uviedol na adresu českého bojovníka Scott Coker. Dočkáme sa odvety? Otec Khabiba si za súboj syna s McGregorom pýta hriešnu sumu

"Myslím si, že ho v Amerike čaká naozaj tvrdá práca a veľkú dieru do sveta tu neurobí. My sme vlastne Rizinu preukázali láskavosť, keď sa nás naňho pýtali, tak sme povedali, že ho nepotrebujeme. Jiří povedal, že chce ísť do UFC a ja verím, že bojovník má ísť za svojím snom." dodal Coker.

S kým sa stretne Procházka vo svojom prvom súboji v UFC zatiaľ nie je známe, no boj by mal prebehnúť na jar roku 2020.