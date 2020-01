Erik Tomáš vyzdvihol prácu Smeru, Krajniak ho stopol: Ostrá kritika vládnej strany

Poslanec Národnej rady (NR) SR Erik Tomáš (Smer-SD) tvrdí, že politici majú právo vyjadriť sa k prezidentskému úradu.

Svoj spôsob vyjadrenia si podľa jeho slov určí každý sám. Nepáči sa mu, že hlava štátu váha vyhovieť parlamentu v otázke Istanbulského dohovoru. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

"Osobne mám rešpekt k prezidentskému úradu bez ohľadu na to, kto ho zastáva. Ale to ešte neznamená, že pani prezidentka je nedotknuteľná z hľadiska jej názorov. Politici majú právo vyjadriť sa, spôsob si každý určí," komentoval koaličný poslanec za Smer-SD. Reagoval tak na otázku týkajúcu sa situácie, keď predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) žiadal od prezidentky SR Zuzany Čaputovej, aby sa mu ospravedlnila.

Poslanec za Smer vyzdvihol úspechy vlády v sociálnej oblasti. "Toľko, čo urobila strana Smer v sociálnej oblasti, neurobil nikto," povedal s dôvetkom, že najsilnejšia politická strana buduje sociálny štát. Rovnako tvrdí, že podporili "dobré opozičné návrhy".

"Rozkradne sa celý štát za posledných 30 rokov a potom ľudia majú byť ešte vďační, keď im niekto ponúkne nejaké omrvinky," reagoval na Tomášove slová o sociálnej politike Smeru-SD opozičný poslanec Milan Krajniak (Sme rodina). Podľa jeho slov je vláda "antisociálna". Tomáš zareagoval, že ide o demagógiu.

Podľa koaličného poslanca Tibora Bernaťáka (SNS) chýba medzi poslancami v parlamente "vzájomná elementárna úcta". Niektorí podľa jeho slov radšej "provokujú a ukazujú sa" namiesto toho, aby naozaj pomohli občanom. Pozitívne vníma napríklad využívanie rekreačných poukazov. Tie podľa jeho slov pozdvihli na Slovensku turistický ruch. Ako sociálne opatrenie tiež vyzdvihol uplatnenie paušálnych výdavkov, zníženie DPH na ubytovacie služby či zmeny v oblasti dôchodkov.

Opozičný poslanec Eduard Heger (OĽaNO) tvrdí, že keby ich hnutie bolo v budúcej vláde, sociálne opatrenia rušiť nebude. "Nemusia sa ani voliči Smeru báť, že by sme niečo rušili, pretože sme to jasne zadefinovali, na tom trváme a s týmto ideme aj do volieb," komentoval.

Dodal však, že viaceré opozičné nápady v sociálnej oblasti si koalícia prevzala. "Málo vecí ste podporili, mohli ste podstatne viac," uviedol na adresu koaličných poslancov s dôvetkom, že koalícia počas "najúrodnejších rokov" urobila málo.

Diskutujúci sa dotkli aj témy navrátenia dôvery v justíciu. Podľa Hegera sa musí v jednotlivých úradoch v rámci justície realizovať razantná očista. Bernaťák tvrdí, že SNS tlačila na jej očistu. Poukázal na to, že rezort súdnictva patrí pod ich koaličného partnera Most-Híd, preto je práve na ňom, aby pripravil očistu justície.

Tomáš zasa komentoval, že si vie predstaviť pri voľbe generálneho prokurátora verejné vypočutie kandidátov. Na margo policajného prezidenta Milana Lučanského a vyšetrovateľov poznamenal, aby vyšetrovaniu dali čas. Krajniak zasa pripustil, že keby sa Sme rodina dostala do budúcej vlády, mala by záujem o rezort dopravy, ekonomický a silový rezort.