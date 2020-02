Bojujú všetkými spôsobmi: Politici nasadili pred voľbami do kampane aj svoje psy

Vyťahujú zbrane najsilnejšieho kalibru. Politické kampane pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami sú v plnom prúde.

Lídri jednotlivých strán, či kandidáti na poslancov zaplavujú sociálne siete fotkami nielen zo svojich oficiálnych stretnutí, ale aj zo súkromia. Srdcia voličov sa snažia obmäkčiť napríklad štvornohými miláčikmi. Srdcia voličov sa cez domáce zvieratká snažia obmäkčiť aj zahraniční politici. V novembri vyvrcholí súboj o kreslo amerického prezidenta a mnohí kandidáti už začali s predstavovaním svojich psíkov. Chlpáčov v Bielom dome mal už prvý americký prezident George Washington a za posledných 100 rokov vlastnil psa každý jeho nástupca. Jediný, kto túto tradíciu porušil, je súčasný prezident Donald Trump. Verných priateľov človeka však milujú mnohí svetoví lídri.

Psa vlastní podľa odhadov takmer štvrtina Slovákov. To je už pomerne slušná volebná základňa a politici to vedia. V uplynulých týždňoch akoby sa roztrhlo vrece s fotografiami štvornohých miláčikov našich politikov. Hoci tento ťah nie je žiadna novinka, je osvedčený. Príspevky so psíkmi patria na sociálnych sieťach medzi najpopulárnejšie a najkomentovanejšie.

Požičaný psík a Robert Fico

Priekopníkom v tomto smere je určite predseda Smeru-SD a expremiér Robert Fico. Ten ako prvý začal zverejňovať fotografie so svojím labradorom Larrym. Možno si pamätáte na legendárne predvolebné video z roku 2010, kde sa so svojím miláčikom nahrával v parku a dával mu zvláštne povely ako „slabúčko hryzkaj“. Hoci vtedy Smer voľby vyhral, vládu zostavila Iveta Radičová z SDKÚ. O dva roky neskôr však smeráci predčasné voľby vyhrali a zostavili jednofarebnú vládu. Najmä počas tohto obdobia Fico často zverejňoval fotografie so svojím verným priateľom, ako behajú po hrádzi či šantia v Dunaji.

Vlani v septembri sa so svojimi voličmi podelil so smutnou správou, že jeho verný priateľ Larry zomrel. „Každý, kto stratil doslova člena rodiny po 15 rokoch, dobre vie, aká je to rana a čo vtedy človek prežíva,“ povedal vtedy Novému Času. Zdá sa však, že expremiér to so psíkmi nevzdáva. V decembri sa na sociálnej sieti pochválil fotografiou s ďalším chlpáčom a s veľavravným odkazom: „Skutočné šťastie nepotrebuje slová.“ O tom, že podobné fotografie majú silu, svedčí aj fakt, že stovky ľudí pod fotku so zvieraťom vyjadrili politikovi sympatie a mnohí do komentára pridali aj fotku svojho miláčika.

Bišónka Molly a Andrej Kiska

V „psom marketingu“ nezaostáva ani opozícia. Bývalý prezident, dnes líder strany Za ľudí Andrej Kiska zverejnil fotografiu šteniatka hnedého labradora ešte v roku 2013. Nevedno, či práve Dunčo mohol za jeho volebný úspech, no isté je, že rok na to Kiska zasadol do kresla hlavy štátu. Fotkami kamoša zásoboval sociálne siete počas celého prezidentského obdobia a osvedčenej taktiky sa, zdá sa, nemieni vzdať ani pred parlamentnými voľbami. Pred pár dňami totižto zverejnil fotografiu nového člena rodiny. „Žiadna volebná kampaň nemôže byť bez psíka, som niekde videl. Toto je oddnes náš nový člen rodiny. Po mesiacoch zvažovania sme sa rozhodli, že k nášmu labradorovi Dunčovi pribudne bišónka Molly. Deti sú šťastné. Je nás viac!“ napísal.

Jazvečík Vero a Tomáš Drucker

Svojho domáceho maznáčika predstavil aj bývalý minister vnútra Tomáš Drucker. Šikovne nadviazal na vtipné fotky, ktoré zaplavili internet po jeho odstúpení z funkcie. Terčom posmeškov bolo jeho obočie a oči, ktoré prirovnávali exministra k smutnému psíkovi. Drucker do parlamentných volieb tiahne ako líder novej strany Dobrá voľba a práve v jednom z predvolebných videí ukazuje svojho psíka so slovami: „Viete, čo som si uvedomil? Že sa naozaj podobám na toho môjho psa.“ Jazvečíka Vera využil Drucker aj na predvolebných letákoch.

Labrador Justin a Eva Antošová

Asi najčastejšie zo všetkých zverejňuje na sociálnej sieti fotografie svojho psíka poslankyňa Eva Antošová (SNS). Samu seba predstavuje ako milovníčku zvierat a faktom je, že práve ona bola jednou z tvorkýň novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorým zviera prestalo byť považované za vec. Labrador Justin robí Antošovej vo volebnej kampani spoločnosť, hľadí na nás aj z titulnej fotografie na jej verejnom profile.

Havanský psík Edo a Miroslav Beblavý

Podľa vzoru Andreja Kisku zverejnil na sociálnej sieti vtipný odkaz a fotografiu so psíkom aj programový líder koalície PS/SPOLU Miroslav Beblavý. V náručí drží sedemmesačné šteniatko Eda. Práve tento psík má byť podľa neho top šteňaťom kampane. „Andrej Kiska nedávno zverejnil fotku so svojím novým šteniatkom. Nasledoval Juraj Šeliga, ktorý sa odfotil so svojím psom Foxom. Máme síce dohodu o neútočení, ale na vzniknutú situáciu sme nútení reagovať. Do tímu nám nedávno pribudlo šteňa Edo a koalícia PS/SPOLU trvá na tom, že Edo je top šteňa tejto kampane (aj keď sa ešte trochu hanbí pred kamerou). Z tejto pozície nie sme ochotní ustupovať,“ napísal pod fotografiu.

Kríženec Ťapo a Alojz Hlina

Trendu fotografií s miláčikmi najnovšie podľahol aj predseda KDH Alojz Hlina. Na svojom instagrame tento týždeň zdieľal fotku so psíkom, s ktorým to ťahá už dlhé roky, a napísal: „Noví sa tu snažia zaujať, ale Ťapo, dáme to, aj po 13-tich rokoch si chlapík! Hlavu hore.“

Chlpáčov milujú aj svetoví lídri

Corgi Willow a kráľovná Alžbeta II.

Milovníčkou psov je aj britská kráľovná. Plemeno Welsh Corgi chovali ešte jej rodičia a v tejto tradícii pokračuje aj ona. Odkedy v roku 1952 zasadla na trón, vlastnila už viac ako 30 týchto maznáčikov. Okrem toho sa starala aj o pár kokeršpanielov či dorgiov. V roku 2015 médiá priniesli informáciu, že už nechce žiadneho nového psíka, pretože keď zomrie, nechce tu po sebe žiadnych zanechať. Jej posledný corgi Willow zomrel v roku 2018, no po jej boku sa stále špacírujú dvaja dorgiovia Vulcan a Candy.

Labrador Nemo a Emmanuel Macron

Psíka majú aj v Elyzejskom paláci. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vlastní čierneho kríženca labradora Nema. Ten často po boku svojho pána víta vážené návštevy v paláci a do pamäti všetkých ľudí sa zapísal na jeseň v roku 2017, keď si počas jedného z oficiálnych stretnutí uľavil priamo do krbu v prezidentskej kancelárii.

Labrador Buddy a Bill Clinton

Keď si Bill Clinton sexuálnym škandálom s Monikou Lewinski poštval verejnosť, radcovia mu okrem iného poradili, aby si zaobstaral psíka. Malo to napraviť jeho veľmi pošramotenú povesť a prispieť k tomu, aby ho občania opäť vnímali ako rodinne založeného muža, otca rodiny. A tak do Bieleho domu k mačke Socks pribudol čokoládový labrador Buddy. Po odchode z kresla ho sprevádzal do ich domu v Chappaque v New Yorku, no v roku 2002 ho zrazilo auto a zomrel.

Bulharský ovčiak Buffy a Vladimir Putin

Prezident a vládca jednej z najväčších veľmocí sveta zbožňuje psy. Medzi svetovými lídrami sa dokonca šepká, že ak sa chcú zalíškať Putinovi a zostať v priateľskom vzťahu s Ruskom, stačí mu podarovať šteniatko. Naposledy túto fintu vyskúšal v roku 2019 srbský prezident Aleksandar Vučić, keď pri návšteve Kremľa doniesol Putinovi Pashu - šteniatko plemena šarplaninaca. So psíkom v náručí do Ruska zavítal v roku 2017 aj prezident Turkménska Gurbanguly Berdimuhamedow, pár rokov predtým dostal plemeno akita inu aj od japonského guvernéra, ako vďaku za pomoc pri odstraňovaní škôd po cunami a psíkom ho potešil aj niekdajší bulharský premiér Bojko Borrisov.