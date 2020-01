Andrej Danko o Čaputovej: Tieto veci mi na prezidentke prekážajú

Prezidentský úrad rešpektujem. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to povedal predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko.

Počas parlamentnej schôdze, ktorá sa konala 21. januára, šéf zákonodarného orgánu vyhlásil, že k prezidentke nemá žiadnu dôstojnosť. Prezidentský úrad si bude vážiť, keď bude apolitický a nebude súžiť „feťákom“. V dnešnej relácii Danko potvrdil, že prezidentku si bude ctiť, ak prestane zvýhodňovať Progresívne Slovensko. SNS plánuje dostavať diaľnice do troch rokov: Danko si chce na výstavbu požičať 7 miliárd eur

„Prezidentke som osobne povedal, že ma mrzia jej útoky na moju adresu na Facebooku počas prezidentskej kampane. Taktiež nesúhlasím s niektorými jej rozhodnutiami. Vyšla v ústrety Progresívnemu Slovensku, aby bola zvolaná schôdza Národnej rady SR. Prezidentský palác nemôže slúžiť iba jednej strane,“ vysvetlil svoj postoj Danko.

Druhou chybou, ktorú prezidentke vytýka, je to, že si k sebe do paláca zavolala policajného prezidenta Milana Lučanského a generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby jej objasnili prepustenie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku z väzby. „Nemá právo si nikoho predvolávať. Obaja menovaní to neprijali dobre. Je to ťažké, lebo je žena a so ženou sa v politike ťažko bojuje,“ myslí si Danko.