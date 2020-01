Vlhová odjazdila Super-G po dvoch rokoch: Po fantastickom výkone získala výborné umiestnenie

Slovenskej lyžiarke Petre Vlhovej vyšiel druhý super-G kariéry Svetového pohára.

Slovenská reprezentantka Petra Vlhová skončila šiesta v nedeľňajšom super G v rámci Svetového pohár v alpských lyžiarskych disciplínach v bulharskom Bansku.

Vlhová zaostala o 1,13 s za víťaznou Američankou Mikaelou Shiffrinovou, od Švajčiarky Lary Gutovej-Behramiovej na treťom mieste ju delilo 43 stotín sekundy. Druhá skončila rovnako ako v sobotňajšom zjazde Talianka Marta Bassinová (+0,29).

Vlhová sa predstavila vo Svetovom pohári v super G prvýkrát od 3. marca 2018. Vtedy v Crans Montane skončila v poli porazených na 40. mieste. Teraz v Bansku po prvý raz v kariére absolvovala viacero pretekov v kĺzavých disciplínach v neprerušenej sérii v bojoch o krištáľové glóbusy. Ambiciózna 24-ročná Liptáčka môže byť spokojná s predĺženým súťažným víkendom v Bansku, keď postupne obsadila v zjazde šiestu a jedenástu priečku a na záver bola v super G opäť šiesta. Troje preteky v rozpätí troch dní premenila na zisk 104 bodov do hodnotenia o veľký glóbus. Boli to jej prvé body v rýchlostných pretekoch SP v kariére. Aktuálne jej v celkovom poradí SP patrí tretia priečka za suverénnou obhajkyňou Shiffrinovou a Taliankou Brignoneovou. Vďaka tomu, že Brignoneová nedeľňajšie preteky v super G nedokončila, Vlhová znížila jej náskok na 25 bodov.

Nedeľňajší super G na úpätí pohoria Pirin sa jazdil na takmer identickej trati ako piatkový a sobotňajší zjazd s tým rozdielom, že štart bol o 200 m nižšie. Shiffrinová si na zjazdovke Marca Girardelliho dokonale vynahradila menšie sobotňajšieho zaváhania, keď v zjazde skončila tesne za trojicou najlepších. Fenomenálna Američanka si pripísala triumf vo Svetovom pohári s poradovým číslom 66 a 96. pódiové umiestnenie, v super G sa v kariére tešila po piaty raz.

Vlhová štartovala až za najlepšou tridsiatkou a od začiatku jednoznačne útočila na pódiové umiestnenie. Najmä vo viac zatočenej "obrákovej" časti trate získala stotinky k dobru a na medzičasoch jej patrilo štvrté a tretie miesto. V cieľovom svahu sa však nevyhla väčšej chybe, dostala sa do záklonu a takmer spadla. S vypätím všetkých síl to však vyrovnala a napokon prešla cieľom na výbornej šiestej priečke s vyše sekundovým odstupom za víťazkou. "Som veľmi spokojná s tým, čo som dosiahla počas troch dní v Bansku. Jednoznačne sa ukázalo, že môžem končiť na pódiových miestach aj v kĺzavých disciplínach, potrebujem však prax. Konečne si v najbližších dňoch oddýchnem. Budem štyri až päť dní doma a naberiem sily do rozhodujúcej časti sezóny. Aj moja zranená noha sa dnes ráno ozvala, oddych mi padne vhod," dodala Vlhová pre RTVS.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Bansko (Bul.) - nedeľa:

Ženy - super G:

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:10,88 min, 2. Marta Bassinová (Tal.) +0,29 s, 3. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +0,70, 4. Corinne Suterová (Švaj.) +0,92, 5. Tina Weiratherová (Licht.) +1,00, 6. Petra Vlhová (SR) +1,13

Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 21 zo 40 pretekov):

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1225 bodov, 2. Federica Brignoneová (Tal.) 855, 3. Petra Vlhová (SR) 830, 4. Marta Bassinová (Tal.) 620, 5. Wendy Holdenerová 493, 6. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 424

Poradie v hodnotení super G (po 3 zo 7 pretekov):

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 186 bodov, 2.Corinne Suterová (Švaj.) 150, 3. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 148,... 18. Petra Vlhová (SR) 40