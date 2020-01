Školáčka prišla zo školy a necítila sa dobre: Stačila chvíľa a začal sa boj o život

Dievča sa po príchode zo školy necítilo úplne dobre, a tak ju rodičia uložili do postele. Mysleli si, že má chrípku. Realita však bola úplne iná, školáčka bojovala o život.

Stav 12-ročnej Kiah Stone-Richards sa v priebehu niekoľkých hodín veľmi zhoršil. Ako uvádza portál Metro, jej babička Sharon (53) tvrdí, že na druhý deň bola „modrá a nereagovala“. Vyvinula sa u nej sepsa, čo je život ohrozujúca infekcia, ktorá nastane, keď imunitný systém začne útočiť na svoje vlastné orgány.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Kiah okamžite previezli do nemocnice. Jej mama Hayley (32) sa za ňou ponáhľala z práce a po príchode do nemocnice ju našla obklopenú 25 lekármi a zdravotnými sestrami, ktorí bojovali o život jej dcérky. „Bolo to ako epizóda zo seriálu. Nemala som pocit, že sa to skutočne dialo. Spýtala som sa lekárov: Prežije to? A oni mi nevedeli odpovedať,“ opisuje ťažké chvíle mama Hayley.

Kiah bola napojená na prístroje a uvedená do umelého spánku v nemocnici Queens Medical Centre v anglickom meste Nottingham. Hayley lekári oznámili, že u jej dcéry sa vyvinula sepsa a predpokladajú, že ju vyvolala infekcia hrdla.

„Čakanie bola jediná vec, ktorú sme mohli urobiť. Každá hodina bola rozhodujúca. Lekári nám hovorili, aby sme si oddýchli, avšak bolo to veľmi ťažké, keď sme si predstavili, že môže ísť o posledné chvíle s našou dcérou,“ opisuje svoje pocity Hayley.

Po ôsmich ťažkých dňoch Kiah začala dýchať bez pomoci prístrojov. Zázrak sa stal len niekoľko dní pred Vianocami v roku 2018. Jej mama si odbehla z izby pre kávu a v tom sa za ňou rozbehla sestrička so slovami: „Doktor ju odpája od prístroja, pretože začala dýchať sama“.

„Na Štedrý deň Kiah otvorila oči – bol to zázrak. Mala dostatok energie na to, aby si otvorila nejaké darčeky a najedla sa s nami,“ znejú slová dojatej matky. V súčasnosti má Kiah mierne problémy so zadýchavaním sa najmä pri behu, avšak okrem toho sa jej darí dobre.