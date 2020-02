Zo splneného sna sa stal horor: Žena išla na plastiku, jej prsník takmer explodoval!

Matka Hannah Packham túžila po väčších prsiach, a tak sa rozhodla pre plastickú operáciu, za ktorú zaplatila takmer 4000 libier (4700 eur). Netušila, že si kvôli nej prejde peklom.

Ako uvádza portál Daily Mail, 30-ročná Hannah si dala zväčšiť prsia z pôvodnej veľkosti 32A na 32D. Celé roky nemala so svojimi „dokonalými prsiami“ žiadny problém, avšak v októbri 2018 si všimla, že jedno z nich má o niečo väčšie. V priebehu týždňa sa jej zväčšilo päťnásobne a mala ho pokryté žilami.

Hannah z anglického mesta Brighton si vyhľadala svoj problém na internete a takmer skamenela. Dočítala sa, že by mohlo ísť o rakovinu. Lekári však odhalili, že jej silikónový implantát sa pretrhol a treba ho z tela okamžite odstrániť.

Počas čakania na operáciu bola donútená vystrihnúť jeden košík z podprsenky, pretože doň svoj obrovský prsník nezmestila. „Bolo to strašidelné. Jednoducho sa zväčšil do veľkosti melóna. A bol rovnako ťažký. Bolo to, ako by som bola v deviatom mesiaci tehotenstva,“ opisuje svoje pocity Hannah.

„Každý deň, keď som sa zobudila, bol môj prsník o niečo väčší a bolo na ňom veľa modrých žíl. Vyhľadala som si to na Google a zistila som, že by mohlo ísť o rakovinu,“ znejú slová Hannah.

Lekári jej museli odstrániť oba implantáty. Povedala, že po operácii nosila iba mikinu, pretože sa cítila „nesexi“ a akoby mala „hrudník 10-ročného dievčaťa“. Matke v decembri zaviedli nové implantáty vo veľkosti 32F, avšak tvrdí, že jej „kedysi dokonalé prsia“ teraz nemajú správny tvar.

„Cítila som sa tak trápne. Stále mám ochabnutú kožu na ľavom prsníku, pretože bola až príliš natiahnutá. Zbožňovala som môj perfektný dekolt, avšak teraz majú oba moje prsníky veľmi zlý tvar. Jeden je úplne okrúhly a druhý má oválny tvar,“ opisuje svoj súčasný stav Hannah.