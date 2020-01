Slováci zo zahraničia hlásia problém pri voľbách: Neprišli nám hlasovacie lístky

Mimo domoviny žijú státisíce Slovákov, ktorí do cudziny vycestovali najmä za prácou.

Mnohým z nich však nie je ľahostajné, čo sa na Slovensku deje, či plánujú návrat domov, a preto požiadali o možnosť voliť zo zahraničia vo februárových parlamentných voľbách. Najviac z nich chce voliť z Nemecka, Veľkej Británie, Rakúska či zo susedného Česka.

O hlasovací lístok museli Slováci v zahraničí požiadať do 10. januára, pričom tak mohli urobiť i prostredníctvom aplikácií Srdcom doma či Slovensko.Digital. Výsledkom bolo, že o hlasovanie požiadalo až rekordných vyše 55-tisíc občanov. Viacerí z nich sa nám však ozvali do redakcie, že im prišli neúplné hlasovacie lístky, či dokonca neprišli vôbec. Hrozí im teraz, že svoj hlas nebudú môcť odovzdať. „Ministertsvo dalo povinnosť hárky odoslať až 25. 1., čím ľuďom, ktorí žijú na inom svetadieli ako ja, odoberajú právo danej voľby, keďže doručenie pošty do Ázie, USA či Afriky môže trvať aj štyri a viac týždňov,“ hnevá sa Jerguš, ktorý pracuje ako učiteľ vo Vietname. Obálka s vybranou stranou musí na Slovensko prísť najneskôr deň pred konaním volieb, ktoré sú 29. februára. Rezort vnútra odporúča každému, kto má pododbný problém, aby kontaktoval obec, ktorá mu hárky zasielala. Obratom by mu mali byť zaslané nové. „Odporúčame, aby mail, ktorým občan požiada obec o nové hlasovacie lístky, zaslal pre informáciu v kópii aj na adresu volby@minv.sk,“ uvádza vo svojom stanovisku rezort vnútra, ktorý doteraz eviduje len 4 oznámenia o chybných zásielkach.

Simona (40), farmaceutka, Srbsko

- O možnosť voliť zo zahraničia sme požiadali ešte začiatkom decembra. Hoci žijeme v Belehrade, chceme pre Slovensko zmenu. Sme rozčarovaní z toho, že ani takmer po 2 mesiach nám neprišla žiadna obálka zo Slovenska. Pošta zo Srbska ide aj 2 týždne, a tak začíname mať obavu, či to vôbec stihneme.

Bohdan (29), zamestnanec hotela, Švajčiarsko

- Mnohým mojim kamarátom to prišlo v poriadku, niektorým len čiastočne a chýbali tam niektoré hárky, ale mne neprišlo zatiaľ nič. Chcel by som sa volieb zúčastniť, lebo ma mrzí nárast extrémizmu na Slovensku a rád by som sa aktívne pričinil o zmenu tejto situácie.

MÔŽU SPRAVIŤ AŽ 3 % HLASOV

Grigorij Mesežnikov, politológ

- Tých 55-tisíc ľudí je už zaujímavá voličská skupina. Pri 70 % účasti to môže byť tak 2 až 3 % celkovo platných hlasov, ale záleží na tom, ako sa to rozdelí. KDH v roku 2016 chýbalo iba niekoľko stoviek hlasov. Keby ich podporila aj menšia časť týchto voličov, tak sú v parlamente a zásadne by to zmenilo politickú konfiguráciu.