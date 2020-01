SNS plánuje dostavať diaľnice do troch rokov: Danko si chce na výstavbu požičať 7 miliárd eur

Šéf Slovenskej národnej strany Andrej Danko (45) predstavil na straníckom stretnutí v Nitre priority strany pre nasledujúce volebné obdobie, ktorými sú výstavba diaľnic, zlepšenie zdravotníctva a zvýšenie úrovne školstva.

SNS v prípade úspechu vo voľbách chce získať rezort dopravy a dotiahnuť výstavbu diaľničnej siete.

Podľa predsedu parlamentu Danka je na Slovensku možné dobudovať diaľnice počas niekoľkých rokov. Na výstavbu si chce požičať sedem miliárd eur. Tvrdí však, že na to bude treba zmeniť stavebný zákon. „Je to hanba, ak Slováci platia diaľničné známky. To bude jeden z prvých zákonov, ktoré navrhnem zrušiť v novom parlamente, pretože ak nepríde silný minister dopravy, ktorý zmení stavebný zákon a nastaví úplne novú legislatívu, tak tie diaľnice nebudú nikdy,“ vyhlásil Danko, ktorý zdôraznil, že na to bude treba zaviesť tvrdé vyvlastňovanie pozemkov. „Diaľnice je do troch-štyroch rokov možné postaviť, ale treba úplne zmeniť systém verejného obstarávania, projektovej činnosti,“ dodal.

Zároveň chce zaviesť, aby všetky úseky diaľnice riešila jedna projekčná kancelária a zákazky neboli rozdelené. „Ak stavia niečo vo verejnom záujme obec a štát, treba prestať so slniečkarskymi rečami o ochrane práv a pozemkov. Máte situácie, keď určití ľudia zneužívajú stavebné konanie a vydierajú,“ doplnil a navrhol tiež, aby sa zlúčili Národná diaľničná spoločnosť a Slovenská správa ciest. Za priority strany, ktoré chce okrem výstavby diaľnic po voľbách tiež presadzovať, považuje šéf SNS aj výstavbu nájomných bytov, systémové financovanie zdravotníctva či reorganizáciu ministerstiev.