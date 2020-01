Smutné priznanie Richarda Müllera: Bývam veľmi rád sám

Má rád samotu a do jeho úzkeho kruhu najbližších ľudí sa dá dostať len ťažko.

Legendárny spevák Richard Müller (58) sa netají tým, že už dlhé roky bojuje s maniodepresiou. Okrem svetlých dní tak spevák pravidelne zažíva aj tie temné, ktoré mu však pomáha prekonávať jeho milovaná rodina. Ale napriek tomu má spevák veľmi rád samotu. Stále je však zopár ľudí, ktorí môžu vstúpiť do jeho vnútorného priestoru.

Müller žije dlhé roky s vážnou diagnózou, maniodepresiou. Jeho fanúšikovia videli, čo dokáže táto psychická poruka so spevákom robiť v dokumente Nespoznaný z roku 2016, kde odhalil väčšinu zo svojho súkromného života. Umelcove životné obdobia sú tak veselé, ale aj smutné, keď nemá chuť stretávať ľudí a radšej je sám. „Bývam veľmi rád a pomerne často sám,“ priznal otvorene v relácii Pálenica Borisa Filana spevák. Na otázku, či ho niekto chráni, prišla jasná odpoveď. „Myslím, že partnerka, áno.“ Müllerovi je obrovskou oporou jeho milujúca polovička Vanda Wolfová, s ktorou má aj roztomilého synčeka Markusa. Toto sú jeho najbližší ľudia, ku ktorým by sa dali ešte zaradiť aj jeho dve dospelé deti z predchádzajúceho manželstva so Soňou Müllerovou. Spevák však priznal, že je naozaj len hŕstka ľudí, ktorých dokáže vystáť a ktorí stoja pri ňom, nech sa deje čokoľvek. Do svojho uzavretého kruhu radí len pár ľudí, ktorí môžu vstúpiť hocikedy bez obmedzenia. Richard v tom má jasno. „Určite malý Markus a moji najbližší priatelia Adnan a Marek,“ reagoval spevák a myslel tým svojich manažérov.