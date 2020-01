Hviezda Oteckov, herečka Bartalos: Moderátorské kšefty na materskej

Nesedí so založenými rukami. Herečka Mária Bartalos (25), ktorá zahviezdila v markizáckych Oteckoch a rýchlo si získala priazeň divákov, sa momentálne venuje mamičkovským povinostiam.

Len koncom júna minulého roka totiž priviedla na svet svoje prvé dieťatko, syna Noela. Aj keď si dala od hereckých povinností a účinkovania v seriáli prestávku, rozhodla sa prijať ponuku na moderovanie, ktoré bolo príjemným finančným prilepšením počas jej materskej dovolenky. Veľké starosti si dokonca nerobila ani s róbou, ktorú si na seba dala. Mária totiž zrecyklovala, čo skriňa dala.

Herečka sa minulý víkend predviedla v novej polohe- ako moderátorka plesu. Odkedy jej hviezda vystrelila do výšin vďaka markizáckemu seriálu Oteckovia, sa Mária na priazeň televíznych divákov nemohla sťažovať. Jej život sa však pretočil o 180 stupňov, keď sa jej narodil synček. Išla na materskú dovolenku a o zabezpečenie rodiny sa tak stará len jej manžel Adrián. Bartalos sa však, zdá sa, rozhodla taktiež prispieť do rodinného rozpočtu svojou troškou. Ako priznala, prijala ponuku moderovať svoj prvý ples. „Cez víkend sme absolvovali náš prvý ples a nie že by sme sa akože zabávali, sedeli, jedli a tancovali, ale my sme ho moderovali!“

Bez stresu

Herečka, ktorá má po pôrode ukážkovú postavu, však riešila klasický ženský problém čo na seba. Nakoniec padol výber na staršie šaty, ktoré mala oblečené minulý rok na odovzdávaní prestížnych cien televíznej ankety, kde mala ešte tehotenské bruško. „Bol to zážitok a ja som samozrejme zas na poslednú chvíľu zháňala šaty. Tie moje tehotenské mi Zarina Šimkovič prerobila na neteho šaty a ja som ich mohla mať opäť. A zbožňujem ich,“ prezradila Mária, ktorá tak opäť využila služby módnej návrhárky, ktorá jej šaty upravila za dva dni. „Vďaka elastickému materiálu a drobnej úprave ich mohla použiť opäť. Šaty sú asymetricky strihané na jedno rameno a ruku zakrýva dlhý plisovaný rukáv,“ vysvetlila Šimkovič.