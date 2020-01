Spor dopravcu s banskobystrickou župou graduje: Cestujúci sa v sobotu autobusov nedočkali

Splnili, čo sľúbili. Spor Banskobystrického samosprávneho kraja s dopravcom SAD Zvolen naberá na obrátkach.

Obe strany si navzájom posielajú štipľavé odkazy a do sporu zatiahli aj predsedu vlády Petra Pellegriniho. Na konci hádok však stoja cestujúci, ktorí včera márne čakali na spoj. Kedy sa situácia vyrieši?

Od sobotňajšieho rána prestala pre spor medzi Banskobystrickým samosprávnym krajom a dopravcom SAD Zvolen premávať väčšina prímestských liniek v Banskobystrickom kraji. Predseda BBSK Ján Lunter v sobotu prezradil, že pri rokovaniach mal pocit, ako keby mal pištoľ pri hlave a vyzval premiéra Petra Pellegriniho, aby sa osobne zúčastnil na rokovaniach. Podľa neho má totiž v SAD Zvolen 40 % podiel štát, a tak by sa mal o tento problém zaujímať. „Mal by sa postaviť na stranu práva a verejného záujmu, aby neumožňoval oligarchom nás vydierať,“ uviedol Ján Lunter s tým, že neexistuje žiadny ekonomický ani právny dôvod na to, prečo malo dôjsť k takejto vyhrotenej situácii. Na koncitýchto hádok však zostali cestujúci. Mnohí z nich sa v sobotu nedostali tam, kam chceli a ešte horšia situácia nastane v pondelok.

Ostrá reakcia premiéra

Premiér napriek výzve nevidí dôvod, prečo by mal do tohto sporu zasahovať, hoci ide aj o kraj, z ktorého pochádza. „Do tejto situácie sa dostal pán župan sám s tým, ako rokuje, nerokuje s predstaviteľmi SAD,“ uviedol na margo sporu Peter Pellegrini, ktorý rozhádaným stranám poslal jasný odkaz, aby počas víkendu našli riešenie, ktoré umožní ľuďom opäť cestovať prímestskou dopravou. Zároveň ich vyzval, aby sa k situácii postavili zodpovedne. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu vlády SR Patrícia Macíková. Po tlačovej besede sa k situácii vyjadril aj zástupca dopravcu. „Je zvláštne, že samosprávny kraj požiadal súd, aby určil dodatky, na základe ktorých SAD Zvolen obsluhovala prímestské linky v kraji, za neplatné, čím vlastne zastavil dopravu v kraji, a dnes samosprávny kraj žiada ten istý súd, aby nám prikázal, aby sme jazdili,“ reagoval predseda Predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny. Firma sa so župou sporí o výšku dotácií a o to, či ich zmluvný vzťah má ďalej pokračovať. Župa chce požiadať súd, aby SAD-ke nariadil zachovanie dopravy.

Mestá rokujú na vlastnú päsť

Niektoré mestá a obce (Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Brezno, Banská Bystrica) aj veľké podniky rokujú so SAD Zvolen o zmluvách o preprave ich obyvateľov či zamestnancov alebo ich už uzatvorili. Uviedol to predseda predstavenstva SAD Zvolen Adrián Polóny. Takéto zmluvy o preprave už uzatvorili napríklad s Harmaneckými papierňami či Železiarňami Podbrezová.