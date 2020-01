Koronavírus ohrozuje aj šport: Olympijská kvalifikácia v boxe zrušená, to isté čaká SP v lyžovaní

Už je to prvý verdikt. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) preložil z epicentra nákazy Wu-chanu kvalifikačný turnaj boxerov.

O miestenky do Tokia sa bude bojovať v jordánskom Ammáne. V súvislosti so šíriacim sa smrteľne nebezpečným koronavírusom bude zrušených či preložených športových podujatí určite viac.

Čína ako športová veľmoc organizuje stále viac veľkých podujatí. Kým MOV zareagoval promptne a olympijskú kvalifikáciu zrušil, Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) ešte s verdiktom váha. Do kalendára Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní mužov totiž práve pre túto sezónu zaradila premiérovo zjazd a superobrovský slalom v budúcom olympijskom stredisku Jen-čching ako testovacie preteky pred OH 2022 v Pekingu. Najlepší zjazdári by tu mali súťažiť 15. a 16. februára, keďže zatiaľ žiadne rozhodnutie o prípadnej zmene programu či dejiska zatiaľ nepadlo.

Rýchlo reagovalo vedenie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL), ktoré rozhodlo, že tím čínskeho Kunlunu si do konca základnej časti nezahrá pred svojimi fanúšikmi. Zverenci kouča Curta Frasera z Kunlunu bojujú vo Východnej konferencii o play-off. Momentálne im patrí šieste miesto, ktoré by znamenalo účasť vo vyraďovacích bojoch. Kunlun má pred sebou ešte deväť zápasov, z toho dva mal odohrať doma. „Liga je situáciou v Číne, ktorú spôsobilo šírenie koronavírusu, znepokojené,“ uviedli zástupcovia KHL. Podľa ruských médií by sa dočasným domovom hokejistov Red Star mohol stať Novosibirsk.