Nebezpečný koronavírus je už v Európe: Môže zabijak ohroziť aj Slovákov?!

Zlé správy z Francúzska! Koronavírus potvrdili už aj v krajine galského kohúta a je len otázkou času, kedy sa objaví aj v ďalších európskych krajinách.

Ochorenie si doteraz vyžiadalo už aj ľudské životy a ďalších 1 300 ľudí je nakazených. V Číne chcú preto expresne rýchlo postaviť novú nemocnicu, ktorú chcú otvoriť už 3. februára. Ako sa nebezpečná choroba šíri, akú má inkubačnú dobu a ako sa prejavuje?

Ochorenie sa šíri doslova kozmickou rýchlosťou po celom svete. Chorých hlásia z USA, Thajska, Japonska, Južnej Kórey, zo Singapuru, z Vietnamu, Nepálu a z Austrálie. Prvé prípady koronavírusu potvrdila vo Francúzsku tamojšia ministerka zdravotníctva. „Máme dva prípady. Pravdepodobne budeme mať ďalšie,“ povedala novinárom Agnès Buzynová, tým, že neskôr pribudla tretia osoba. Vo Francúzsku zareagovali tak rýchlo zrejme preto, že tamojší lekári sú schopní chorobu rýchlo diagnostikovať. Prvým z nakazených Francúzov je 48-ročný muž z Bordeaux. Ďalšie dva prípady sú hlásené z Paríža. Ide pravdepodobne o dieťa a jeho rodiča. Vírus si priniesli priamo z mesta Wu-chan. Lietadlo napriek zákazu a uzavretiu čínskeho mesta pristálo na Letisku Charlesa de Gaulla.

Desiatky obetí

Vírus si vyžiadal už 41 obetí a takmer 1 300 ľudí je nakazených. Čína uzavrela minimálne 18 miest, pričom 56 miliónov ľudí je v karanténe. Za rýchlosť šírenia nákazy môže aj masový presun ľudí za rodinami pri príležitosti osláv Lunárneho nového roku. Aj tieto oslavy sa však všetky rušia pre obavy o zdravie. „Predpokladá sa, že chorí sa nakazili kontaktom so živými zvieratami na miestnych trhoch s predajom rýb, a najmä hydiny,“ uviedla Daša Račková z Úradu verejného zdravotníctva SR. Na Slovensku doteraz žiadne prísnejšie opatrenia neboli. „Na Letisku M. R. Štefánika neboli zavedené žiadne opatrenia, letisko nemá priame letecké spojenie s Čínou a krajinami, kde sa vírus objavil,“ povedala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková s tým, že opatrenia na letisku nariaďuje hlavný hygienik SR. Napríklad na viedenskom letisku kontrolujú cestujúcich, ktorí prejavujú príznaky choroby. Rezort zahraničných vecí vydal odporúčanie, aby Slováci zvážili cestu do Číny. Ministerstvo zahrančiných vecí SR odporúča občanom Slovenskej republiky zvážiť nevyhnutnosť cestovania do provincie Chu-pej, a najmä do epicentra nákazy - mesta Wu-chan, píše sa na stránke ministerstva.

Ako rozpoznať ochorenie

Hoci sa môže zdať, že nákaza sa nás netýka, jej výskyt v Európe a neustála migrácia ľudí sú ohrozujúcim faktorom. Aj preto je dobré vedieť, ako sa vírus prejavuje. Ide o nádchu, kašeľ, bolesť hrdla, vysokú teplotu - spočiatku to vyzerá ako bežné ochorenie dýchacích ciest. Lenže nový koronavírus nie je žiadna chrípka. Stačí, že v dýchacej sústave napadne jednu z buniek, tá potom praskne a vírus sa môže šíriť ďalej. Keď sa dostane do pľúc, spôsobí opuch alebo zápal a vtedy už ide o život. Ochorenie má podobný priebeh ako ochorenia spôsobené vírusmi SARS alebo MERS, ktoré pred časom strašili ľudí po celom svete.

POTVRDENÉ PRÍPADY NÁKAZY (stav k 25.1. 2020)

Čína: 1 320 (41 úmrtí)

Hongkong: 5

Thajsko: 5

Francúzsko: 3

Malajzia: 3

Singapur: 3

Taiwan: 3

Japonsko: 2

Macau: 2

Južná Kórea: 2

USA: 2

Vietnam: 2

Austrália: 1

Nepál: 1