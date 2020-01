Valábik si doma poriadne zavaril: Do kotla v Nitre prišiel v konkurenčnom drese

Vo svojom meste, v cudzom drese. A navyše na štadióne priamo v tvrdom jadre fanúšikov.

Bývalý hokejový obranca a známy televízny expert Boris Valábik (33Prehral totiž stávku s Mariánom Gáboríkom (37), s ktorým založili populárny podcast Boris a Brambor.

Boris Valábik sa vždy hrdo hlásil k rodnej Nitre, no v piatok návštevníkov zápasu proti Trenčínu dokonale prekvapil. Tesne pred jeho začiatkom dostal totiž dres Dukly so svojím číslom 48 i menom Boris na chrbte a vybral sa v ňom do hľadiska. „S Majom Gáboríkom máme v našom podcaste tipovačku hlavne hokejových a futbalových zápasov, ktorú som prehral. Majo mal 34 správnych tipov a ja len 26, tak si na mňa vymyslel takúto vec. Keďže jeho pani manželka je z Nitry a on z Trenčína, napadlo mu, že na zápas v Nitre si oblečiem dres Dukly,“ vysvetlil pre Nový Čas bývalý obranca NHL Boris Valábik. Zároveň priznal, že cítil nervozitu, ako ľudia zareagujú. „To som naozaj netušil, keďže som musel ísť priamo do kotla ultrafanúšikov Nitry. Našťastie som prežil zdravý, hoci jeden pánko mi hneď povedal: „Kámo, máš 30 sekúnd, aby si odtiaľto vypadol! Napokon sa to skončilo autogramiádou,“ doplnil s úsmevom Boris Valábik.(rag, foto )