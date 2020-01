Barcelona pokračuje v nevýrazných výsledkoch: Prehra s Valenciou

Futbalisti katalánskeho veľkoklubu FC Barcelona ako líder tabuľky La Ligy prehrali v sobotňajšom súboji 21. kola na pôde Valencie 0:2.

V nedeľu ich po zápase vo Valladolide môže na čele súťaže vystriedať Real Madrid. Katalánci v La Lige vyhrali iba dva zápasy z ostatných šiestich, v lige prehrali prvýkrát od 2. novembra 2019 po nezdare v Levante (1:3).

Skóre stretnutia mohol otvoriť útočník domácich Maximiliano Gomez už v 12. minúte, no nepremenil nariadený pokutový kop. Po bezgólovom prvom polčase poslal Valenciu do vedenia vlastným gólom v 48. minúte Jordi Alba. Gomez si v 77. minúte napravil chuť, keď zdvojnásobil vedenie domácich. O niekoľko minút Valencia prekonala brankára hostí aj po tretí raz, no Manzanovu radosť prekazil VAR. Valencia na domácom ihrisku v tejto sezóne ešte neprehrala.

Valencia - FC Barcelona 2:0 (0:0)

Góly: 48. Alba (vl.), 77. Gomez