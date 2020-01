Tomáš Vestenický v Poľsku bojuje o titul: Snívam o talianskej lige!

Slovenský futbalový útočník Tomáš Vestenický (23) predĺžil pred pár dňami zmluvu s Cracoviou Krakov do leta budúceho roka.

Poľský klub, v ktorom hrá spolu s ním päť Slovákov (Hroššo, Peškovič, Sipľak, Dimun), je šťukou Ekstraklasy. Po jeseni sa nečakane usadil na 2. mieste, iba dva body za favorizovanou Legiou Varšava. Vestenický je kmeňovým hráčom Cracovie od februára 2016, ale zatiaľ v nej ani raz neodohral celú sezónu. Dvakrát bol na hosťovaniach v Nitre a až minulé leto naskočil k mužstvu od začiatku súťaže. V týchto dňoch sa pripravuje s tímom na sústredení v tureckom Beleku. „Teší ma, že som po príchode dostal šancu. Nečakal som, že budem pravidelne hrávať. Zatiaľ sa nám darí, v tabuľke sme vysoko. Bodové rozdiely sú však malé, takže veľa mužstiev má šancu na titul. Nehovorím, či budeme najlepší, ale na jar sa pokúsime zabojovať o prvenstvo,“ povedal Vestenický pre denník Gazeta Krakowska.

Bývalý reprezentant do 21 rokov odohral v tejto sezóne jedenásť zápasov a strelil dva góly. V Nitre patril s desiatimi gólmi k oporám mužstva. V Cracovii sa presadzuje ťažšie. „Na Slovensku som nastupoval pravidelne. Poľská liga je o niečo lepšia ako slovenská.“

Už v osemnástich rokoch prestúpil do AS Rím, ktorý ho poslal na hosťovanie do Modeny a neskôr i Cracovie. V tíme „Vlkov“ však nenastúpil ani na jeden zápas. „Neľutujem, že som odišiel v takom mladom veku. Bol som vo veľkom klube, trénoval som s dobrými hráčmi. Škoda len, že som si nezhral v Serie A. Bola to však dobrá skúsenosť. Každý futbalista si želá dostať sa do najlepšej ligy. Ja snívam o tej talianskej. Dúfam, že sa do nej jedného dňa vrátim,“ dodal Vestenický.