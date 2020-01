Čas brexitu sa blíži: Čo odchod Británie z EÚ znamená pre Slovákov?

Vďaka Dohode o brexite ostávajú práva Slovákov v Spojenom kráľovstve garantované.

Britská strana však v priebehu roka 2021 plánuje postupne ukončiť uznávanie občianskych preukazov členských štátov Európskej únie (EÚ) za účelom cestovania do Spojeného kráľovstva. Až budúcnosť teda ukáže, aké budú vzťahy medzi EÚ a Britániou. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol vedúci tlačového oddelenia ministerstva zahraničných vecí (MZV) Juraj Tomaga. Najbližší rok sa podľa neho nezmení nič zásadné, vycestovať do Spojeného kráľovstva bude naďalej možné len s občianskym preukazom. Upozorňuje však, že ak Slováci v Británii získajú britské občianstvo, stratia tým slovenské.



„Dohoda o vystúpení Slovákom pokrýva všetky práva občana EÚ, aj naďalej môžu ostať v Spojenom kráľovstve žiť, pracovať, študovať za rovnakých podmienok. Jediné čo musia urobiť, je zaregistrovať sa do schémy usadlíka,“ vysvetlil Tomaga s tým, že tak môžu urobiť až do 30.júna 2021. Pre Slovákov, ktorí sa rozhodnú usadiť v Spojenom kráľovstve po konci prechodného obdobia, teda od 1.januára 2021 už budú platiť iné pravidlá, nakoľko Británia už nebude súčasťou vnútorného trhu EÚ a teda nebude uplatňovať voľný pohyb osôb. Rozhodnutie o nových podmienkach už bude plne v kompetencii britskej vlády a parlamentu. Sociálne zabezpečenie, zdravotná starostlivosť a uznávanie kvalifikácii budú súčasťou dohody o mobilite medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.



Slováci, ktorí vycestujú do Spojeného kráľovstva, nepocítia výrazné zmeny, nebudú napríklad potrebovať pas a zostať v ňom môžu po dobu troch mesiacov. Tí, ktorí budú cestovať za prácou pred koncom prechodného obdobia, budú môcť zostať tri mesiace po príchode alebo dlhšie ak majú reálnu šancu, že získajú pracovné miesto. Kto bude mať v úmysle zostať na území Spojeného kráľovstva dlhšie ako tri mesiace, musí do troch mesiacov od príchodu požiadať britské ministerstvo vnútra o povolenie na zotrvanie v krajine. Ak im uvedené povolenie bude udelené, v krajine môžu ostať pracovať a študovať. Povolenie bude platné najviac na tri roky. „Občania EÚ, ktorí chcú zotrvať v Spojenom kráľovstve aj po tomto období, sa budú musieť uchádzať o tzv. „status usadenej osoby“ podľa opatrení týkajúcich sa prisťahovalectva – už podľa nového imigračného zákona, ktorý bude platný od 1. januára 2021. Britská strana zároveň oznámila, že v priebehu roka 2021 plánuje postupne ukončiť uznávanie občianskych preukazov členských štátov EÚ na účely cestovania do Spojeného kráľovstva,“ vysvetlil „brexitové” zmeny Tomaga.



Vedúci tlačového oddelenia upozorňuje, že na to aby Slováci mohli naďalej žiť v Spojenom kráľovstve aj skončení prechodného obdobia, nepotrebujú britské občianstvo. „Potrebná je jedine registrácia. Platí, že Dohoda o vystúpení im garantuje všetky práva občana EÚ – teda aj pobyt, prístup na pracovný trh,“ upresnil a upozornil na to, že pokiaľ Slováci získajú britské občianstvo, podľa platnej legislatívy tým automaticky stratia to slovenské. Rokovania o dohode, ktorá upraví budúce vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, budú prebiehať počas roka 2020. EÚ ale opätovne prostredníctvom svojich zástupcov deklarovala, že jej cieľom je nadviazať v budúcnosti čo najužšie vzťahy s Britániou. „Možné výsledky rokovaní nie je možné v dnešnej dobe predpovedať, a preto sú akékoľvek úvahy v súčasnosti predčasné a irelevantné,“ dodal Tomaga.



Keď vyhrala voľby v Spojenom kráľovstve Konzervatívna strana Borisa Johnosna, brexit sa stal už len otázkou času. Heslom kampane bolo „dokončime brexit“. V prípade, že europoslanci ratifikujú dohodu o vystúpení, čo sa všeobecne očakáva, od 31. januára bude nasledovať ročné prechodné obdobie. Počas neho sa vzťahy medzi Britániou a EÚ v podstate nezmenia, kým obe strany budú rokovať o novej obchodnej dohode. Johnson odmietol predĺženie prechodného obdobia, hoci EÚ ponúkla, aby trvalo do roku 2022. Predsedníčka Európskej komisie EK Ursula Von der Leyen konštatovala, že časový rámec je „veľmi, veľmi krátky" a spôsobuje, že je „v podstate nemožné“ rokovať o niečom viac ako o rámcovej dohode. „Bez predĺženia prechodného obdobia sa nedá očakávať dohoda o každom aspekte nášho nového partnerstva," dodala. V prípade, že Spojené kráľovstvo a EÚ nevyrokujú obchodnú dohodu, nasledovať bude podobný scenár ako v prípade brexitu bez dohody.