Lukaku prehovoril o praktikách Conteho: Toto nasledovalo po zápase so Slaviou

Futbalový kanonier Romelu Lukaku si nemôže vynachváliť letný prestup z Manchestru United do Interu Miláno. Dvadsaťšesťročný Belgičan verí, že v drese "Nerazzurri" naplno rozvinie svoj potenciál.

Veľa mu k tomu dopomáha tréner Antonio Conte, ktorý si pred hráčmi neberie servítky. Naplno to Lukaku spoznal po septembrovom zápase základnej skupiny Ligy majstrov proti Slavii, kedy ho Conte pred celým tímom skritizoval.

"Povie vám rovno do očí, či niečo robíte dobre alebo zle. Spomínam si na prvý zápas v Lige majstrov proti Slavii, v ktorom som hral veľa zle, priamo otrasne, a pekne som to od neho pred celým mužstvom schytal. To sa mi predtým v kariére nikdy nestalo," povedal Lukaku pre Sky Sports. Českí majstri vtedy remizovali na San Sire 1: 1.

"Hneď potom nasledovalo milánske derby. Odohral som jedno z najlepších zápasov v sezóne. Pošliapal mi svedomie, ale zároveň ma prebudil. Robí to všetkým, nezáleží na tom, kto ste. Všetci sú si rovní," uviedol Lukaku, ktorý v odvete na ihrisku Slavie pomohol Interu gólom a dvoma nahrávkami k výhre 3: 1.

Spoluprácu s talianskym koučom si pochvaľuje. "Spomínam si na prvý tréning v Miláne. Nebol som na takú náročnosť zvyknutý. O anglickej lige sa hovorí, že je fyzicky najnáročnejšia zo všetkých, ale nikto nedrie tak tvrdo ako my. Nikdy. Sme na tom fyzicky najlepšie zo všetkých," vyhlásil Lukaku .

"Pri tréningoch stojí Conte pri postrannej čiare a požaduje a povzbudzuje vás v tom, aby ste pridali. Neviete si predstaviť, ako je to náročné, ale nikto sa nesťažuje a nikto sa nevzdá, pretože vám dodá energiu pokračovať. To sa potom prejavuje na ihrisku. Ak nerobíte, čo povie, nehráte. Viete, na čom ste, a presne to na ňom rešpektujem, "konštatoval belgický reprezentant.

"Sme nejbehavejší tím zo všetkých, vytvárame si veľa šancí a máme skvelú obranu, pretože sa až do konca nevzdávame. Z toho mám radosť. Uvedomil som si, že tú môžem naplno využiť svoj potenciál," povedal niekdajší hráč Chelsea či Evertonu.

Inter za neho "Červeným diablom" zaplatil 65 miliónov eur "Minulá sezóna bola zložitá, veci nešli tak, ako som si predstavoval, a nehral som dobre. V marci som došiel k rozhodnutiu, že musím zmeniť prostredie, a oznámil som to trénerovi Solskjaerovi. Myslím, že pre obe strany bolo dobré sa rozísť. Urobil som správne rozhodnutie," uviedol Lukaku, ktorý za milánsky celok strelil 18 gólov v 26 súťažných zápasoch.