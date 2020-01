Koronavírus sa šíri, krajiny konajú: USA, Francúzsko a Rusko plánujú evakuáciu svojich občanov z Číny

Spojené štáty, Francúzsko a Rusko plánujú evakuáciu svojich občanov z čínskeho mesta Wu-chan, odkiaľ sa koncom decembra začala šíriť nákaza novým koronavírusom.

Metropola provincie Chu-pej je kvôli tejto infekcii v rámci preventívnych opatrení dopravne izolovaná.

Denník The Wall Street Journal v sobotu napísal, že Spojené štáty pripravujú na nedeľu charterový let, ktorým by sa mali z Wu-chan vrátiť domov občania a diplomati USA. Podľa denníka je v meste v tejto chvíli približne 1000 amerických štátnych príslušníkov. V objednávanom lietadle sú ale miesta len pre 230 cestujúcich. Na palube bude pre prípad, že by niektorí z cestujúcich boli infikovaní, tiež zdravotnícky personál.

Podľa denníka South China Morning Post o evakuácii francúzskych občanov z Wu-chan rokuje tiež francúzsky generálny konzulát. Mali by dohodnúť odvoz autobusmi z Wu-chan do mesta Čchang-ša, ktoré je správnym strediskom provincie Chu-nan.

Práve s Francúzmi koordinuje možný odchod troch Čechov z Wu-chan české ministerstvo zahraničia. "Rokujeme s francúzskou stranou o prípadnej evakuácii tých Čechov, ktorí by o to stáli," povedala v sobotu ČTK hovorkyňa ministerstva Zuzana Štíchová. Zatiaľ nepadlo žiadne rozhodnutie, dodala.

S čínskymi úradmi teraz rokuje aj ruské veľvyslanectvo v Pekingu, napísala agentúra RIA Novosti. "Zatiaľ oficiálnu odpoveď (ohľadom možnosti odchodu cudzincov z Wu-chan) nemáme. Naši občania nás žiadajú o objasnenie, ako môžu odísť z provincie Chu-pej, ako môžu opustiť Wu-chan. V súčasnej dobe o tom s čínskou stranou rokujeme," citovala agentúra hovorcu ambasády Georgija Jegorova.