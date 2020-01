Vlhová sa po nevydarenom zjazde odmieta vzdať: Potrebujem tréning

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v sobotnom zjazde Svetového pohára jedenástu pozíciu.

V bulharskom Bansku zaostala za víťazkou Elenou Curtoniovou o 1,25 sekundy. Talianky opanovali celé pódium, druhá skončila Marta Bassinová (+0,10) a tretia bola Federica Brignoneová (+0,14).

Po piatkovej náhrade za zrušené preteky vo francúzskom Val d'Isere sa v sobotu uskutočnil ďalší a pôvodne programovaný zjazd. Vlhová opäť štartovala s vysokým číslom, po senzačnej predchádzajúcej súťaži tentoraz s 31-kou nebojovala o víťazstvo. Po prejazde cieľom sa zaradila na koniec najlepšej desiatky, ale s číslom 33 sa na siedmu priečku prepracovala Rakúšanka Elisabeth Reisingerová.

"Určite som sa chcela umiestniť lepšie, chcela som byť trošku rýchlejšia. Jedenáste miesto je celkom fajn na to, že som išla iba druhý zjazd v tejto sezóne. Na jednej strane som spokojná, na druhej nie, pretože som nešla tak ako v piatok. Mala som trošku problém a bojovala som s traťou. Viac sa rozbíjala, najmä v traverzoch bolo strašne veľa hrbov. Musím sa do toho dostať, potrebujem len tréning," zhodnotila pre RTVS 24-ročná slovenská reprezentantka, ktorá nezopakovala šieste miesto. Najviac zaostala medzi druhým a tretím medzičasom: "Cítila som, že dovtedy to nebolo také zlé, od druhého traverzu som to však strašne podchádzala, to bol najväčší problém. Tam sa naberajú stotinky a v cieli potom chýbajú."

Najviac však sadla 28-ročnej Curtoniovej. Po štvrtom mieste z piatka dosiahla premiérový triumf na podujatiach SP, doteraz mala na konte jednu druhú a dve tretie priečky, všetky v rýchlostných disciplínach. Sobotná súťaž bola na popredných miestach vyrovnanejšia než piatková, keď bola Vlhová šiesta s mankom 1,03 s na víťazku. Teraz jej odstup 1,25 s nestačil na najlepšiu desiatku.