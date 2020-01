Rozprávkový vstup Haalanda do Bundesligy: Po hetriku ďalšia kanonáda

Impozantný vstup do nemeckej I. bundesligy vo farbách Borussie Dortmund predvádza nórsky futbalový útočník Erling Braut Haaland.

Stále iba 19-ročný mladík po prestup z rakúskeho Salzburgu zaznamenal v dvoch dueloch až päť gólov - po hetriku pri víťaznom debute na pôde Augsburgu dosiahol v piatok doma proti Kolínu nad Rýnom ďalšie dva presné zásahy. V oboch stretnutiach prišiel na ihrisko ako striedajúci hráč a na päť gólov potreboval iba šesť striel a len 59 minút. Znamená to, že na jeden gól potreboval priemerne necelých 12 minút na ihrisku. Päť presných zásahov v úvodných dvoch súbojoch v najvyššej nemeckej futbalovej súťaži ešte nezaznamenal žiadny hráč.

"Je to skvelé, že mu to takto ide. Najprv hetrik, teraz dva góly. Dúfam, že v ďalšom zápase to nebude len jeden gól," poznamenal s úsmevom brankár Borussie Roman Bürki. V piatok pred vlastnými fanúšikmi nastúpil v 65. minúte a o dvanásť minút neskôr upravil na 4:1, o ďalších desať minút aj na 5:1. "Je to pre neho nádherné. Hráči mávajú horšie debuty. Góly sú však to, prečo ho klub angažoval," zhodnotil kapitán Dortmundu Marco Reus.

Borussia Dortmund sa piatkovým úspechom dostala v tabuľke I. bundesligy na priebežnú 3. priečku, najbližšia konkurencia však ešte má pred sebou súboje 19. kola.