Princ Charles vyzval na mier na Blízkom východe: Láme mi srdce, keď vidím toľko utrpenia

Britský princ Charles v piatok vyjadril smútok nad utrpením Palestínčanov a vyzval na nastolenie "spravodlivého, trvalého mieru" na Blízkom východe.

Ide o tretí deň jeho pobytu v izraelskom Jeruzaleme, kde sa následník britského trónu zúčastnil na Svetovom fóre o holokauste, informuje tlačová agentúra Reuters.

Charles sa v Betleheme stretol s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom, pomodlil sa s kresťanskými duchovnými a navštívil hrob svojej starej matky, ktorá je pochovaná na jeruzalemskej Olivovej hore a v Izraeli sa teší úcte pre záchranu Židov počas holokaustu.

"Láme mi srdce, keď vidím toľko utrpenia a rozdelenia. Každý, kto dnes prichádza do Jeruzalema, musí vidieť pokračujúcu núdzu," povedal Charles, najstarší syn britskej kráľovnej Alžbety II., počas svojej prvej oficiálnej návštevy palestínskych okupovaných území.

"Môžem sa iba pridať k vašim modlitbám a k modlitbám všetkých komunít za spravodlivý a trvalý mier. Je mojím najúprimnejším želaním, aby budúcnosť priniesla slobodu, spravodlivosť a rovnosť všetkým Palestínčanom, čo im umožní prekvitať a prosperovať," vyhlásil 71-ročný Charles.

Jeho osem kilometrov dlhá cesta z Jeruzalema do Betlehema si vyžadovala prejsť popri kontrolnom bode izraelskej armády a dostať sa na druhú stranu betónového múru, ktorý Izrael postavil naprieč územím Predjordánska, ktoré obsadil počas vojny v roku 1967.

Charles uviedol, že by to bola "najväčšia tragédia", ak by zo Svätej zeme zmizli starobylé palestínske kresťanské komunity. Princ tak podľa Reuters narážal na odchod mnohých arabských kresťanov z Blízkeho východu.

Britská kráľovská rodina sa zvyčajne vyhýba komentovaniu politických záležitostí, hoci Charles, ktorý sa zasadnutím na trón stane zároveň hlavou anglikánskej cirkvi, už dlhodobo hovorí o otázkach, akými sú dialóg medzi náboženstvami či ochrana prírody.

Charles sa predtým poklonil pamiatke svojej starej matky, princeznej Alice, oddanej kresťanke, ktorá v nacistami okupovanom Grécku skrývala židovskú rodinu. Charles rozjímal pred jej hrobkou v Chráme Márie Magdalény vo východnej časti Jeruzalema. Chrám patrí ruskej pravoslávnej cirkvi.