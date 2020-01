Zamestnanci spoločnosti Metro zúria: Za čo majú dostať šéfovia 20 000 € odmeny?!

Divný princíp odmeňovania! Členov predstavenstva spoločnosti Metro, ktorá je pod správou magistrátu v Bratislave, pobúril fakt, že by členovia predstavenstva firmy mali dostať od primátora Matúša Valla vyplatené štedré odmeny.

Každý z trojice mužov by si mal prilepšiť takmer 20 000 eur za to, že zabránili stratovému biznisu pre mesto a magistrát vehementne svoje rozhodnutie obhajuje.

Zamestnancov spoločnosti Metro nahneval fakt, že členom predstavenstva priklepli podľa nich neadekvátne vysoké odmeny za to, že mali zabrániť nevýhodným zmluvám so spoločnosťou AHOJ DEVELOPMENT, ktoré boli uzatvorené k projektu výstavby bytového domu Muchovo námestie 12. To vadí aj zamestnancovi, ktorý do redakcie Nového Času poslal kópiu uznesenia. Podľa nej by mali Drahan Petrovič, Albín Mráz a Boris Tahy ako členovia predstavenstva získať štedré odmeny. „Za svoje 7-mesačné pôsobenie si Drahan Petrovič spolu s Vallom chceli pre nominantov Bratislavy nechať vyplatiť odmeny vo výške viac ako 60 000 eur,“ napísal pracovník.

Obhajoba mesta

Magistrát navrhnutú výšku odmien obhajuje. Hovorca Peter Bubla uviedol, že predchádzajúce vedenie Metra sa pofidérnymi prevodmi zbavilo lukratívneho pozemku. „Štyri z piatich zmlúv boli podpísané 2 dni pred koncom predchádzajúceho volebného obdobia. Všetky boli nevypovedateľné. Výsledok by bol, že sa na pozemkoch METRA zrealizujú bytové domy. METRO by za to, na prízemí jedného z nich, získalo 255m2 kancelárií a 55m2 veľký sklad v suteréne a tie pre činnosť nepotrebuje. Developer, naopak, pozemky, na ktorých by mohol postaviť byty a apartmány. Namiesto 99 nájomných a náhradných bytov, ktoré tam chce teraz Metro stavať, by tam stálo 99 komerčných bytov,“ tvrdí Bubla.

Mesto teda výšku odmien zdôvodňuje tým, že v podstate ušetrilo milióny eur za možnú stratu majetku len za 50 000 eur, ktoré vyplatilo developerovi za práva k projektovej dokumentácii. Podľa zamestnanca konali ale členovia predstavenstva nezmyselne: „Najskôr podali trestné oznámenie a o pár mesiacov developerovi vyplatili 50 000 €.“

Faktom ale je, že po 6 mesiacoch rokovaniach s developerom nové vedenie získalo pozemky naspäť „Rokovania začínali na 188 000-eurovej škode a ušlom zisku (v miliónoch eur), ktoré sa snažil developer v prvom kole za navrátenie pozemkov získať. Nakoniec mu bolo vyplatených 50.000,“ uzavrel Bubla.

Čo robí spoločnosť Metro Bratislava

Spoločnosť Metro tvoria odborníci zabezpečujúci prípravu a realizáciu stavebného diela podľa medzinárodných pravidiel v súlade so zákonmi a predpismi týkajúcimi sa projektovania, majetkovo-právneho vysporiadania, financovania a verejného obstarávania. Spoločnosť vykonáva dozor nad stavbou mostov, dopravných či vodohospodárskych stavieb, potrubných či koľajových projektov.