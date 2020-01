Strčili muža (†40) do koľajiska metra? V Česku obvinili dvoch ľudí

Pražskí kriminalisti v piatok zadržali a obvinili dvoch ľudí v súvislosti so smrteľným pádom muža do koľajiska metra, ku ktorému došlo vo štvrtok večer na stanici Anděl linky B. Muža, ktorý zrážku so súpravou metra neprežil, podľa svedkov niekto do koľajiska strčil. Informoval o tom český portál Novinky.cz.

Kriminalisti ďalšie podrobnosti neposkytli. O zadržaných dodali, že vzhľadom na ich vek nebudú ďalej prípad komentovať. Vyšetrovatelia vek ani pohlavie zadržaných nespresnili a nie je ani presne známe, z akého trestného činu polícia dvojicu obvinila. Blízki Barbory z Pezinka o podozrivej smrti synčeka Damiánka: Anjelik bojoval o život, mama žúrovala? Prípad sa stal na stanici metra s názvom Anděl (v pražskej štvrti Smíchov) vo štvrtok okolo 19.30 h. Záchranári asi 40-ročnému mužovi už nemohli pomôcť, pretože utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Linka B, najdlhšia trasa pražského metra, bola po tragickom incidente zastavená, vlaky nepremávali vyše tri hodiny. Podľa niekoľkých svedkov, ktorých slová priniesol portál Novinky.cz v piatok už skôr, strčil muža pod vlakovú súpravu muž so ženou. "Malo by to byť vidieť na kamerách," povedal jeden zo svedkov.