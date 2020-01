Rusko opäť pred súdom, dôležitá výpoveď kľúčového svedka: Potopil ho osobný šofér

Prihára mu v ďalšej kauze. Verejnosť v súčasnosti vidí bývalého ministra a riaditeľa Markízy Pavla Ruska (56) najmä spoza lavíc na súde.

Aktívne sa riešia dva jeho prípady - falšovanie zmeniek a objednávka vraždy Sylvie Volzovej. Práve v druhej menovanej kauze sa v piatok ráno stretol so svojím bývalým šoférom Branislavom Pravdom, ktorý ho nepodržal. Priznal totiž, že Rusko prišiel za mafiánskym bossom Mikulášom Černákom s tým, že má s Volzovou problém a chce to riešiť.

Na súde v piatok však Ruskovi výrazne priťažilo svedectvo jeho bývalého šoféra Pravdu. „Myslím, že sme boli na akcii v Krpáčove, kde na druhý deň pán Rusko povedal, že ideme do Banskej Bystrice, kde sa stretneme s pánom Černákom,“ hovoril Pravda. Sám netušil, že ide o obávaného mafiána, ale myslel si, že o vtedajšieho politika Ľudovíta Černáka. „Prišli sme do kancelárie, kde pán Rusko hovoril, že má nejaké problémy s pani Volzovou, či by sa to dalo nejako riešiť,“ povedal Pravda.

On sám bol prítomný na časti stretnutia. Černák mal odpovedať, že všetky problémy sú riešiteľné a posťažoval sa, ako je v Markíze medializovaný. Pravda bol prekvapený, že Rusko vôbec na takúto schôdzku išiel. „Boli sme tam úplne smiešni a jedine, čo ma vyrušilo, že nemalo zmysel zabezpečovať Pavlovi Ruskovi ochranku, keď si robil svoje, ako chcel,“ dodal s tým, že jeho vtedajší šéf mal problém s Volzovou, ale ni­kdy mu nepovedal, aký konkrétne.

„Možno si myslel, že jej pán Černák dohovorí, že ju trochu postraší, neviem.“ Pravda však potvrdil aj to, že Rusko ho poslal za pravou rukou Vladimíra Mečiara - Annou Nagyovou, ktorá mu povedala, že Rusko si má dávať pozor a „vypratal sa na chvíľu z Bratislavy“. To však malo byť až po tom, ako boli u Černáka.

Telefonát Kaštanovi

Druhým svedkom bol šéf Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik, ktorý hovoril stručne. Opísal, ako ho Rusko na konci leta 1997 poprosil o to, aby mu sprostredkoval stretnutie s Černákom s tým, že si potrebuje niečo overiť. „Zatelefonoval som Milošovi Kaštanovi, na ktorého som mal telefón, a požiadal som ho o takéto stretnutie,“ povedal s tým, že dohodol aj termín. „Žiadne detaily mi nehovoril, potreboval si niečo overiť s tým, že mu niečo hrozí,“ dodal Kováčik o Ruskovi.

Prokurátor Šúrek však vyrukoval s tým, že v terajšej výpovedi Kováčika na súde a tej z prípravného konania našiel rozpor. Kováčik totiž v roku 2017 hovoril o tom, že Rusko chcel ísť na stretnutie s Černákom „z dôvodu, že si potrebuje niečo overiť“ a v piatok už dodal aj to, že „mu niečo hrozilo“. Kováčik nevedel odpovedať, prečo o tom najskôr polícii nepovedal, no trvá na svojej terajšej výpovedi.

Rusko sa drží toho, že nežiadal o žiadnu fyzickú likvidáciu: „Za pánom Kováčikom som prišiel presne s tým, čo povedal tu. Overiť si, či mi niečo nehrozí.“ Pravda podľa neho nehovorí pravdu. Zaujímavé je, že Rusko konštatuje, že na stretnutí bol aj samotný Kováčik, no ten to popiera. Rovnako to popiera aj Pravda.

Kto už vypovedal

Pavol Rusko, obžalovaný Otvoriť galériu Na súde sa Rusko stretol aj so svojimi spoluobžalovanými na čele s Černákom (vľavo). Zdroj: mh

Odmietol, že by chcel dať Volzovú zavraždiť. Podľa neho ide o nezmysel, lebo po jej odstránení by nemohol získať jej podiely v Markíze. Stretnutie s Černákom priznal, podľa neho však riešili iba jeho ochranu, keďže mal mať informácie, že ho chcú dať odstrániť. Rusko vravel, že na stretnutí bol aj Kováčik.

Sylvia Klaus Volzová, poškodená Otvoriť galériu Sylvia Volzová Zdroj: anc

Súdu povedala, že v roku 1997 jej zamestnanci televízie hovorili, že je v ohrození, niekto ju chce dať odstrániť, a odporúčali jej, aby sa v krajine málo zdržiavala. Z Ruska mala strach, lebo jej mal raz povedať, že na Slovensku je jednoduché sa niekoho zbaviť za dvetisíc mariek.

Mikuláš Černák, obžalovaný Otvoriť galériu Mikuláš Černák Zdroj: TASR

Opísal, ako si vybavil u neho vo firme v Banskej Bystrici stretnutie Rusko cez Kovačíka. Exriaditeľ Markízy mu mal na mieste povedať, že chce odstrániť Volzovú, s čím Černák súhlasil a dohodli sa. Tvrdil, že na vykonanie vraždy oslovil Róberta Lališa, bossa sýkorovcov.

Róbert „Kýbel“ Lališ, obžalovaný Otvoriť galériu Róbert "Kýbel" Lališ Zdroj: mh

Vinu v celom rozsahu odmieta a popiera, že by ho mal s ponukou na odstránenie Volzovej osloviť Černák. Podľa Lališa sa nič také nestalo.

Miloš Kaštan, obžalovaný Otvoriť galériu Miloš Kaštan Zdroj: mh

Rovnako ako Černák potvrdil, že k nim prišiel Rusko na stretnutie s tým, že sa chce zbaviť svojej spoločníčky. Medzi rečou mal Rusko povedať, že najradšej by ju zabil a chce, aby zmizla. Vypovedal, že sa dohodli na sume 20 miliónov korún za jej vraždu.