Malé lyžiarske strediská trápi tohtoročná zimná sezóna: Ako bojujeme s nedostatkom snehu

Vedú boj s Perinbabou! Kým vo veľkých lyžiarskych strediskách to praská vo švíkoch a na svahoch sa preháňajú turisti z mnohých krajín, menšie a nižšie položené strediská majú aj koncom januára hlavu v smútku.

Takmer na celom Slovensku sa totiž musia spoliehať na technické zasnežovanie, ktoré sa im darí udržiavať len s odretými ušami. Prevádzkovatelia hovoria, že takýto extrém si pamätajú naposledy pred 20 rokmi, dúfajú však, že pred zimnými prázdninami nezostanú ich svahy zívať prázdnotou. Ako bojujú so zlými prírodnými podmienkami a čo návštevníkom ponúkajú? prírodnými podmienkami a čo návštevníkom ponúkajú?

Selce-Čachovo - otvorené

Takýto extrém tu bol pred 20 rokmi

Vcelku dobré podmienky na lyžovanie majú v stredisku Selce-Čachovo. Aj tam však na prírodnú pokrývku od Perinbaby môžu zabudnúť. „Podmienky sú dobré. Máme súvislú vrstvu snehu. Prírodný sneh chýba. Takýto extrém s nedostatkom snehu bol pred viac ako 20 rokmi a bolo to dokonca ešte horšie, lebo pršalo. Vtedy sa počas sezóny lyžovalo asi iba 2 týž- dne,“ uviedol Ján Mesík z LS Selce-Čachovo.

Technický sneh: 30 - 50 cm

Podmienky: veľmi dobré

Večerné lyžovanie: áno

Cenník:

Dospelí: 19 €/deň

Juniori: 17 €/deň

Deti, seniori: 15 €/deň

Kofola čapovaná:

1,5 €/0,5 l

Espresso: 1,5 €

Čaj: 1 €

Kubašok - otvorené

Zima je chudobná na sneh

Lyžiarske stredisko v Spišskom Bystrom má veľmi dobré podmienky – až 50 cm snehu na 4 vlekoch. Ako v prípade iných miest, aj tu za to ale nevďačia matke prírode. „Táto zimná sezóna je veľmi chudobná na sneh a aj na mrazivé dni. Nám sa však podarilo udržať lyžovanie na našich svahoch od polovice decembra vďaka dobrému zasnežovaniu," prezrádza majiteľ Vladimír Žemba (61) s tým, že v stredisku lyžuje mnoho deti z lyžiarskych škôl a dvakrát týždenne tu majú tréning aj mladí pretekári. K zasnežovaniu im pomáhajú 4 delá.

Technický sneh: 50 cm

Podmienky: veľmi dobré

Večerné lyžovanie: áno

Cenník:

Dospelí: 15 €/deň

Deti: 13 €/deň

Čaj: 1 €/0,5 l

Pivo: 1,5 €/0,5 l

Punč: 1,8 €/0,2 l

Šachtičky - otvorené (zatiaľ iba detský areál)



Musíme ešte dostriekať svah

Na Šachtičkách nad Banskou Bystricou doslova bojujú s umelým snehom aj s inverziou. „Spustili sme zasnežovanie a podarilo sa nám nastriekať väčšiu časť, ale chýba nám ešte sneh pod vlekom. Žiaľ, prírodný sneh nie je žiadny. Ideme ešte zasnežovať. Ak sa nám podarí sneh dostriekať, spúšťame veľký vlek, lebo zjazdovku máme nasneženú,“ uviedol Erik Rýs z LS Šachtičky.

Cenník:

Dospelí: 22 €/deň

Juniori: 18€/deň

Deti: 15 €/deň

Čechy - otvorené

Rozhodujúca je vlhkosť

Najnižšie položené lyžiarske stredisko na južnom Slovensku vie o boji so snehovou pokrývkou svoje. Keďže v tejto oblasti sneží veľmi málo, sú radi, že majú snežné delo. „Bez toho by to nešlo. Ani to však nie je vždy ideálne, nestačí totiž, len aby boli mínusové teploty, rozhodujúca je aj vlhkosť vzduchu. Ak je to len trochu možné, v noci zasnežujeme, v priemere máme však prevádzku tak 1,5 mesiaca,“ povedal Jozef Baranovič, starosta obce, ktorý osobne po nociach zasnežuje.

Technický sneh: 35 cm

Podmienky: veľmi dobré

Večerné lyžovanie: áno

Cenník:

Dospelí: 12 €/deň

Deti do 15 rokov: 8 €/deň

Kofola: 0,20 €/0,1 l

Káva: 1 €

Čaj: 0,50 €

Pezinská Baba - otvorené

Napadlo 20cm prašanu

Počasie v posledných dňoch sa vyznačovalo sychravosťou s hmlami a poľadovicou. Podľa stránky onthesnow počas minulých dní napadlo najviac snehu na západnom Slovensku. „V sobotu napadlo najviac nového snehu - na Pezinskej Babe sa potešili 20 centimetrom prašanu, ktorý výrazne zlepšil tamojšie snehové podmienky,“ píše sa na stránke, čo značne uľahčilo situáciu v lyžiarskom stredisku neďaleko Bratislavy, kde prevládal technický sneh.



Technický sneh: do 35 cm

Podmienky: dobré

Večerné lyžovanie: áno

Cenník:

Dospelí: 18 €/deň

Juniori: 16 €/deň

Deti: 14 €/deň

Hotdog: 1,30 €

Káva: 1 €

Čaj: 1 €

Ski Králiky - otvorené

Využívame 6 snežných diel

Králiky sa nachádzajú v pohorí Kremnických vrchov, 10 km od Banskej Bystrice. Stredisko ponúka 4 zjazdovky ľahkej obťažnosti s celkovou dĺžkou 2 330 m. Ani tam sa však na prírodné podmienky spoliehať nemôžu. „Zasnežujeme takmer každý deň, používame na to 6 diel, závisí to od počasia. Oproti minulému roku je to však o niečo horšie,“ prezradila zamestnankyňa strediska.

Technický sneh: 30 - 50 cm

Podmienky: veľmi dobré

Večerné lyžovanie: áno

Cenník: