Gabo zažil v USA najlepší deň života: Vystískala ma Whoopi Goldberg a to nie je všetko!

Ulovila Biebera! Zuzane Plačkovej (27) sa na dovolenke v USA podarilo odfotiť s idolom dievčenských sŕdc - Justinom Bieberom (25)! Slovák Gabo (26) má zas okrem fotky s Whoopi Goldberg (64) aj narodeninový darček od nej!

Aj vy máte fotku s hviezdou? Pošlite nám ju na tip@novycas.sk a nezabudnite opísať zážitok zo stretnutia!

Plačková pred pár dňami odletela na dovolenku do USA - do Los Angeles „Keď nás dnes posadili na raňajkách vedľa Justina Biebera, skoro som sa rozplakala a celá som sa triasla, no musela som sa tváriť, že som v pohode, ale chápete? Toto jaké mám ja šťastie, že on je v našom hoteli?“ napísala k fotke, na ktorej pózuje spolu s kamoškou Dorotou a kanadským spevákom.

Gabo (26) z Galanty sa zas pochválil fotkou s herečkou Whoopi Goldberg. V Bratislave rád chodí do komparzov a keď sa teraz chystal do New Yorku na svoje narodeniny, prihlásil sa cez viaceré stránky do komparzu aj tam. Vybrali ho na nakrúcanie relácie The View. „Bol som tam aj s kamarátkou Žofiou. Cez prestávku chodila medzi ľuďmi jej asistentka a pýtala sa ľudí, odkiaľ sú a či niečo neoslavujú,“ povedal nám Gabo.

Hoci tam bolo viacero oslávencov, Whoopi zaujal práve on. Mal totiž na sebe tričko s jej portrétom a tak sa s ním prišla odfotiť. „Už z toho som bol celý unesený, ale po skončení nakrúcania nás pri odchode zavolali ešte raz a Whoopi mi na narodeniny dala darček - sveter z jej vlastnej kolekcie!“ teší sa mladý Slovák.