Celosvetová aukcia z malej dedinky na východe: Obraz Hálu dražia za 95 000 €

Aukcia umenia z malej dedinky na východnom Slovensku bude prenášaná online do celého sveta. V nedeľu sa bude v Nižnom Hrušove (okr. Vranov nad Topľou) dražiť 40 obrazov slovenských autorov.

Medzi nimi vyčnieva obraz od Jana Hálu, kde sa vyvolávacia cena začína na 95-tisíc €. Desiatky rokov ho pritom vlastnila rodina, ktorá ho kúpila v tých časoch za 3 000 Kčs.

Dražiť sa bude dať aj osobne v galérii. „Pozýval som najmä priateľov z východného Slovenska,“ prezradil majiteľ dražobnej spoločnosti Darte Jaroslav Krajňák. Obraz s najvyššou vyvolávacou cenou s názvom Važtianka s hrabľami a krčahom, ktorý vytvoril Jan Hála v roku 1942, je podľa neho lahôdkou medzi ponúkanými dielami. „Súčasná majiteľka ho zdedila po otcovi. Ten ho kúpil pred rokmi priamo od umelca, s ktorým sa poznal. Vtedy stál 3 000 korún, dnes jeho cena stúpla na 3 milióny, ak by sme to premenili zase na koruny. To je typický príklad, ako sa dá na umení zarobiť. Podľa mňa má hodnota tohto diela potenciál stúpnuť už v budúcom roku o 30 %. Hála už totiž nikdy nič nenamaľuje, a tak je množstvo jeho diel, ktoré sú k dispozícii, obmedzené,“ dodáva.

Predpokladajú viac

Majiteľ galérie konzultoval dielo Hálu s inými galeristami a zhodli sa na tom, že ide o jeden z najhodnotnejších obrazov autora. Je pomerne veľké - má rozmery 97 x 121cm. Pochádza z obdobia važeckého pobytu Hálu. To prinieslo umelecky rôznorodé výtvarné kúsky. Je predpoklad, že sa predá za 110- až 130-tisíc €. Doteraz najdrahšie predaným Hálovým dielom bol obraz snázvom Deti. Jeho cena sa vyšplhala na 108-tisíc €. Do dražby pôjdu aj diela od Jozefa Moussona či Vincenta Hložníka.





Jan Hála - Važtianka s hrabľami a krčahom

Rok: 1942

Technika: olej na plátne

olej na plátne Rozmery: 97 x 121 cm

97 x 121 cm Vyvolávacia cena: 95 000 €

95 000 € Odhadovaná cena: 110 000 - 130 000 €

Jozef Mousson - Roľa