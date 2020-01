Sklamaný Jiří Bartoška priznáva: Nakrúcanie ma už nebaví

Aj keď Jiří Bartoška (72) patrí medzi najpopulárnejších českých hercov, ženám sa z neho stále podlamujú kolená a režiséri sa predháňajú v jeho angažovaní, sám umelec vníma svetlá reflektorov trošku inak. Najnovšie dokonca zaskočil svojich fanúšikov vyhlásením, že ho nakrúcanie prestáva baviť!

Bartoška je jednou z hereckých legiend Česka a aj napriek tomu, že má za sebou desiatky výrazných seriálových a filmových postáv, hlavnými rolami sa neprehrabuje. „Dnes sa natáčajú filmy pre tridsaťročné ženy a štyridsaťročných mužov. Takže výber veľmi nie je, mantinely sú dosť úzke,“ povedal pre televíziu denníka Blesk Jiří.

„Pred pár rokmi som mal obrovské šťastie, že so mnou Radek Bajgar natočil Teorii tygra, čo bola krásna a zaujímavá rola pre staršieho chlapa, ktorý bilancuje svoj život,“ vyznal sa prezident slávneho karlovarského festivalu, ktorý musel v poslednom čase viaceré príležitosti odmietnuť. „Väčšinou sú to ponuky typu otec hlavného hrdinu alebo dedko... Sú to dosť nezáživné postavy a človeku sa do nich veľmi púšťať nechce. Len nedávno som vrátil asi tri scenáre, ktoré boli v tomto duchu,“ dodal Bartoška, ktorého dlhé natáčania unavujú.

„Keď sme teraz robili snímku Havel, nakrúcalo sa až za Jaroměřou. O piatej ráno po mňa prišlo auto, potom sa celý deň nakrúcalo a niekedy o pol siedmej večer som sa dostal domov. Takéto nakrúcania ma už nebavia!“ uzavrel umelec, ktorý naposledy zahviezdil v hite Šťastný nový rok.