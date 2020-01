Lucia zo šou Svadba na prvý pohľad o svojej pohnutej minulosti: Pravda o pikantnej afére!

Minulosť ju dobieha! Lucia (30), účastníčka šou Svadba na prvý pohľad, je v poradí treťou nevestou, ktorú kompetentní vybrali ako nastávajúcu pre podnikateľa Ivana (39).

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Len včera pritom Nový Čas odhalil, že blondínka, ktorá vedie kurzy plávania mamičiek s bábätkami, má za sebou poriadne hriešnu minulosť. Ako dvadsaťdvaročná totiž Lucia kývla na ponuku nakrúcať porno a nielen to. Toto rozhodnutie sa s ňou ťahá dodnes a exkluzívne Novému Času brunetka prezradila, čo ju k tomu viedlo.

Lucia sa prihlásila do reality show pre slobodných, aby našla muža svojich snov a začala s ním život, aký si vysnívala. Pred kamerami pôsobí brunetka priamo a je jasné, že presne vie, čo hľadá. Pri pohľade na jej nevinný vzhľad a prácu s bábätkami by však len máloktomu napadlo, že pred kamerami nestojí prvýkrát a svoju premiéru si strihla už pred ôsmimi rokmi.

Práve vtedy, ako dvadsaťdvaročná, totiž Lucia kývla na ponuku nakrútiť tvrdé porno. „V minulosti som spravila niekoľko chýb. Toto bola určite jedna z najväčších, s ktorou som sa dlho nevedela vyrovnať. Neviem to zmazať,“ povedala Novému Času tretia nevesta, ktorá však tvrdí, že nakoniec sa s minulosťou vysporiadala a v živote ide ďalej. „Nie som na to pyšná, ale ako povedal aj Buddha, vždy môžem začať odznovu. A ja som začala,“ dodala Lucia.

Tá pritom už ako dospievajúca slečna vystrkovala rožky a, ako sme sa dozvedeli od rodinného priateľa, rodičia to s ňou nemali vôbec jednoduché. „Lucia má dve sestry a je najmladšia, čiže je taký rodinný benjamínko. Už ako tínedžerka vymýšľala a na dennom poriadku boli prešľapy, ako neskoré príchody domov,“ dodal náš zdroj s tým, že zlý vplyv na ňu mali najmä osoby, s ktorými sa v tej dobe stýkala.Nakrúcalo sa to v Česku a pokiaľ viem, žiadne veľké peniaze za to nedostala,“ dodal známy blondínky. Tá v roku 2014, už po úprave pŕs, navyše nafotila sériu horúcich snímkov a nahrala aj poriadne dráždivé video pre pánsky internetový portál Nového Času.

Rodina ju podržala

Isté je, že Luciina minulosť poriadne potrápila aj jej najbližších. Pre rodičov muselo byť hrozné dívať sa na svoju dcéru, ktorá leží nahá na bielom gauči a prevádza pohlavný styk pred kamerami. „Jej rodičia z toho boli hrozne sklamaní, ale nakoniec jej odpustili. Vždy pri nej stáli a brali to ako chybu mladej baby,“ dodal náš zdroj.

Tieto slová nám potom potvrdila aj samotná účastníčka šou. „Moji rodičia to pochopili a odpustili mi, mám s nimi krásny vzťah. Rovnako tak aj moji priatelia ma prijali aj s mojimi chybami. Chyby robíme všetci. Väčšie či menšie. Dôležité ale je, aby sme sa z nich poučili. A ja som sa rozhodne poučila,“ dodala na záver Lucia.